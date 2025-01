Sztuczna inteligencja ma więcej zwolenników wśród pracodawców niż pracowników. Jakie są oczekiwania wobec AI ze strony jednych i drugich

Sztuczna inteligencja w firmie. Pracodawcy liczą, że nowa technologia pozwoli zaoszczędzić na kosztach, pracownicy oczekują, że da im więcej wolnego czasu i wesprze work-life balance. Dlatego najbardziej wspierają jej wdrożenia pracownicy z pokolenia z oraz Millenialsi.

Podczas gdy firmy na całym świecie integrują generatywną sztuczną inteligencję z codziennymi procesami biznesowymi, globalne badanie ,AI at Work przeprowadzone przez Jabra, ujawnia wyraźną przepaść między decydentami a pracownikami w zakresie znaczenia tej technologii.

Decydenci postrzegają sztuczną inteligencję jako narzędzie zwiększające produktywność, podczas gdy pracownicy widzą w niej drogę do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Podczas gdy sztuczna inteligencja obiecuje ułatwienie wykonywania czasochłonnych zadań, zmienia ona również postrzeganie produktywności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, prowokując debaty na temat zaufania, zdrowia psychicznego i sposobu wykorzystania zaoszczędzonego czasu. Badanie, w którym wzięło udział 1800 decydentów ds. sztucznej inteligencji z 6 krajów i 4200 pracowników z 14 krajów (w tym w Polsce), rzuca światło na skomplikowany związek między możliwościami sztucznej inteligencji a dążeniem człowieka do osiągnięcia większej kontroli zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Wpływ sztucznej inteligencji na dobre samopoczucie: droga do inteligentniejszej pracy

W świecie, w którym sztuczna inteligencja obiecuje wzrost produktywności, badanie Jabra ,,AI at Work” podkreśla ważny paradoks: pracownicy twierdzą, że spędzają większość czasu na zadaniach, które ich zdaniem nie przyczyniają się do wyników biznesowych.

Zadania takie, jak e-maile i spotkania, są właśnie tymi, które mogłyby zostać w dużej mierze zautomatyzowane przez sztuczną inteligencję. Ta zmiana pozwoliłaby pracownikom skupić się na pracy, którą uważają za naprawdę ważną.

Istnieje jednak różnica oczekiwań między decydentami a pracownikami co do tego, jak wykorzystać ten dodatkowy czas.

Kadra kierownicza widzi w nim szansę na zwiększenie wydajności, podczas gdy wielu pracowników woli wykorzystać go do zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dla menedżerów kluczowe znaczenie ma ustalenie realistycznych oczekiwań co do roli AI już na samym początku.

Wysoko ceniona jest elastyczność - 30% pracowników stwierdziło, że wykorzystałoby czas zaoszczędzony dzięki sztucznej inteligencji na spędzenie czasu z bliskimi. W Polsce jest to odpowiednio 31%. Uświadomienie sobie tej potrzeby ma zasadnicze znaczenie dla zatrzymania najlepszych talentów i maksymalizacji zaangażowania.

Pracownicy z nieufnością podchodzą do przekazywania swoich obowiązków sztucznej inteligencji

Choć sztuczna inteligencja może potencjalnie odciążyć pracowników w obowiązkach administracyjnych, raport Jabry ujawnia, że są oni niechętni do delegowania niektórych zadań AI, szczególnie tych wymagających ludzkiej perspektywy.

Tylko 10% (w Polsce 6%) pracowników czuje się komfortowo polegając na sztucznej inteligencji w zadaniach takich jak kreatywność i innowacje. Ta niechęć dotyczy nie tylko zaufania, ale także satysfakcji płynącej z osobistego zaangażowania w te bardziej istotne zadania.

To niezdecydowanie podkreśla powszechne przekonanie, że ludzka umiejętność oceny sytuacji, kreatywność i zdolność nawiązywania kontaktów są niezastąpione w niektórych obszarach pracy.

Stwarza to jednak okazję dla firm do zainwestowania w narzędzia i szkolenia, które budują zaufanie do sztucznej inteligencji, pozwalając pracownikom na automatyzację powtarzalnych zadań, jednocześnie rezerwując dla nich bardziej satysfakcjonującą pracę twórczą. W ten sposób sztuczna inteligencja i człowiek mogą współpracować, osiągając równowagę, która poprawia zarówno samopoczucie, jak i produktywność.

Sztuczna inteligencja ma przewagę zwolenników w pokoleniu Z, a przeciwników u pracowników z najdłuższym wiekowym stażem

Badanie Jabra podkreśla wyraźny rozdźwięk pokoleniowy w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji, z milenialsami i pokoleniem Z na czele.

Podczas gdy 42% milenialsów i 37% pokolenia Z ma pozytywny stosunek do sztucznej inteligencji, tylko 15% pokolenia wyżu demograficznego podziela tę perspektywę. Również młodsi pracownicy częściej korzystają ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy, co stawia ich w roli kluczowych podmiotów stymulujących integrację AI w wielu sektorach.

Co więcej, badania dotyczące pokolenia Z przeprowadzone na początku tego roku podkreślają, że rozwój i zdobywanie wiedzy są dla młodszych pokoleń kluczowymi kryteriami przy wyborze miejsca pracy.

Dając młodszym „superużytkownikom” możliwość zdobycia pozycji propagatorów AI, nie tylko wspieramy kulturę współpracy i innowacji, ale także stwarzamy cenną okazję do przyciągnięcia młodszych talentów. Proponując stanowiska, które zaspokajają ich pragnienie rozwoju i kształcenia, firmy mogą przyciągnąć kolejne pokolenie pracowników, jednocześnie przyczyniając się do adopcji sztucznej inteligencji.

Paul Sephton, Head of Brand Communications w Jabra, powiedział: – Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał. Bez wątpienia może poprawić zarówno produktywność, jak i samopoczucie pracowników, ale jej wdrożenie musi być przemyślane. Menedżerowie powinni skupić się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obszarach, które poprawiają efektywność zadań administracyjnych, dbając o to, by usprawniało to proces pracy, a nie dodatkowo obciążało pracowników.

– Podczas gdy technologia może zwiększyć wydajność, menedżerowie nie mogą zapominać o czynniku ludzkim, który nadal jest niezbędny w dzisiejszym biznesie. Stworzenie zrównoważonej kultury, w której sztuczna inteligencja wspiera pracowników, nie powodując przy tym obarczenia ich dodatkowymi zadaniami prowadzącymi do nadmiernej presji, ma kluczowe znaczenie. A jak najlepsze wykorzystanie pozytywnego nastawienia młodego pokolenia do technologii generatywnej będzie korzystne dla wszystkich użytkowników w dłuższej perspektywie – dodał Paul Sephto.