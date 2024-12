Umorzenie składek ZUS [Powódź] - wnioski od 6 stycznia 2025 r.

Poszkodowani w wyniku powodzi mogą starać się o umorzenie składek ZUS. Wnioski można składać już od 6 stycznia 2025 roku. Kto jest uprawniony do skorzystania z umorzenia składek ZUS? Jakie warunki trzeba spełniać?

Umorzenie składek ZUS - powódź

Spadek przychodu o minimum 40 proc. to jeden z warunków niezbędnych do umorzenia. Już od 6 stycznia 2025 roku płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. będą mogli złożyć wniosek o umorzenie składek. Dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego albo działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową.

Warunek umorzenia składek ZUS - spadek przychodu

Warunkiem umorzenia będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności, o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 r. a wrześniem 2023 r. albo październikiem 2024 r. a październikiem 2023 r. Jeżeli natomiast płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r., będzie to okres - wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.

- Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Umorzenie składek - za jaki okres?

We wniosku przedsiębiorca będzie mógł wskazać miesiąc lub miesiące, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Umorzenie dotyczyć będzie wszystkich składek należnych od wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Składki nie będą uzupełniane przez budżet państwa, więc zadziała ogólny mechanizm – tak jak dziś działa umorzenie.

Dla kogo umorzenie?

- Z wnioskiem będą mogli wystąpić płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. Dotyczy to również tych, którzy już zapłacili składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. – dodaje Kowalska-Matis.

Wniosek o umorzenie będą mogli złożyć także płatnicy, którzy mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi). Dotyczy to także płatników, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Umorzenie składki a emerytura

Co ważne, w przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość. Płatnik opłacający składki sam za siebie nie będzie miał, bowiem ewidencjonowanej składki za okres umorzenia, jako opłaconej.