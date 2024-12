Wniosek o wakacje składkowe złożony w grudniu 2024 r. dotyczy zwolnienia za styczeń 2025 r. Czy wakacje składkowe liczą się do emerytury? Czy to pomoc de minimis?

Czy wakacje składkowe zostały przyznane?

W listopadzie przedsiębiorcy złożyli w całym kraju ponad 1,3 mln wniosków o wakacje składkowe. W grudniu na Dolnym Śląsku wpłynęło już 1185 wniosków. Każdy uprawniony przedsiębiorca, który chciał skorzystać z tej formy wsparcia w grudniu tego roku, miał czas na złożenie wniosku do końca listopada. Wnioski, które wpływają w grudniu – uprawniają do ulgi dopiero w styczniu.

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Przedsiębiorcy, którzy dostaną ulgę są o tym poinformowani na profilu płatnika w PUE ZUS (eZUS). W razie odmowy jest tam umieszczana decyzja administracyjna.

Wakacje składkowe - co to jest i dla kogo?

Od 1 listopada 2024 r. mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

- Co ważne, wakacje składkowe to rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne, co oznacza, że zainteresowany może, ale nie musi z niego korzystać – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wakacje składkowe - ZUS

Zwolnienie na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników.

Czy wakacje składkowe liczą się do emerytury i są pomocą de minimis?

- Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał – dodaje Kowalska-Matis.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wakacje składkowe - wnioski w grudniu 2024 r. dotyczą zwolnienia w styczniu 2025 r.

REKLAMA

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. W tym roku z wakacji od składek można skorzystać jedynie w grudniu. Jeśli prowadzący działalność chciał uzyskać zwolnienie za grudzień, to wniosek musiał złożyć w listopadzie. W województwie śląskim takich wniosków złożono ponad 106 tysiące, a w kraju ponad 1,3 mln.

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o wakacje składkowe w grudniu, to zwolnienie dotyczyć będzie stycznia 2025 r. - Od początku grudnia do ZUS wpłynęło już ponad 46,9 tys. wniosków, które dotyczą zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w styczniu przyszłego roku. W województwie dolnośląskim przedsiębiorcy złożyli 1,1 tysiąca wniosków – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Informacja o przyznaniu wakacji składkowych na PUE ZUS

ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie płatnik znajdzie na swoim profilu w PUE ZUS/eZUS. Informację o tym, że na PUE ZUS/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE ZUS/eZUS. Informacje o przyznaniu wakacji składkowych trafią do klientów jeszcze w grudniu.

Rzeczniczka wyjaśnia, że jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją na konto płatnika na PUE ZUS/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS. W przypadku wydania decyzji odmownej lub toczącego się jeszcze postępowania wyjaśniającego należne składki za grudzień płatnik będzie musiał uregulować w standardowym terminie, czyli do 20. stycznia.

W bardziej skomplikowanych sprawach, które trafią do obsługi ręcznej, konieczne będzie przeprowadzenie postępowań wyjaśniających. W takim przypadku ZUS skieruje do wnioskodawców zawiadomienie, w którym określi sposób uzupełnienia braków formalnych. Na odniesienie się do zawiadomienia klient będzie miał 7 dni. Im szybciej klient uzupełni braki formalne, tym szybciej zakończy się obsługa wniosku o wakacje składkowe.

Wakacje składkowe - styczeń 2025 r.

Brak rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek za grudzień br. nie jest przeszkodą do złożenia wniosku o zwolnienie za styczeń 2025 r. Podczas składania wniosku w grudniu br. za styczeń 2025 r. w oświadczeniach o udzielonej pomocy publicznej wykazuje się, bowiem tylko pomoc, która była udzielona do dnia złożenia tego wniosku.