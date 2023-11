820 mln zł to kwota zadłużenia płatnika wobec ZUS

Jak podaje ZUS blisko 820 mln zł wyniosła na koniec lipca 2023 r. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Rok wcześniej była o niespełna 1 mln zł mniejsza. Okazuje się, że brak instrumentów dla ZUS w przeciwdziałaniu narastającym zadłużeniom - konieczne są zmiany prawa.

Zaległości w opłacaniu składek wobec ZUS

Jeżeli płatnicy składek nie opłacają składek w terminie, na ich koncie powstaną zaległości. Oczywiście od tych zaległości ZUS nalicz odsetki. Odsetki za zwłokę płatnik ma obowiązek sfinansować w całości z własnych środków.

Jak obliczyć odsetki za nieopłacone składki wobec ZUS?

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień można naliczyć przez:

przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (wg zasady matematycznej).

Odsetki za zwłokę nalicza się od kwoty 36 zł.

ZUS udostępnił dane dotyczące zadłużenia aktywnych płatników

ZUS udostępnił dane dotyczące zadłużenia aktywnych płatników, okazuje się, że rekordzista jest zadłużony na blisko 820 mln zł. Nie jest wiadome jakiego podmiotu dotyczy zadłużenie, czy np. przedsiębiorstwa, czy instytucji publicznej.

Jak to możliwe? Co z egzekucją przez ZUS należnego świadczenia? Dlaczego dochodzi do takich zatorów płatniczych? Dlaczego ZUS dopuścił do narastania takiego długu?

Jak podaje MondayNews Polska: według danych przekazanych przez ZUS, blisko 820 mln zł wyniosła na koniec lipca br. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Rok wcześniej była o niespełna 1 mln zł mniejsza. Nie brakuje opinii, że naganne jest dopuszczenie do takiej sytuacji i należało wcześniej reagować. Natomiast w ww. okresie średni dług wzrósł z 27 tys. zł do 28 tys. zł. Zdaniem ekspertów, warto pomyśleć nad systemowymi ograniczeniami dla aktywnych dłużników, przekraczających ustalony poziom zadłużenia.

Brak instrumentów dla ZUS w przeciwdziałaniu narastającym zadłużeniom - konieczne są zmiany prawa

W zasadzie na ten moment ZUS nie posiada skutecznych narzędzi, aby zapobiegać zadłużeniom, a tym bardziej wielomilionowym zadłużeniom płatników. Brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Ponadto ZUS nie ma uprawnień do pomocy przedsiębiorcom w ściąganiu ich wierzytelności, np. od nierzetelnych kontrahentów.

Jedyne co to, ZUS ma prawo udzielać ulg w spłacie zobowiązań, takich jak rozłożenie należności na raty. Jednak rozłożenie należności na raty oczywiście nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale również kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.

Jakie należności wobec ZUS można rozłożyć na raty?

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na:

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Emerytur Pomostowych,

dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku.

Kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty w ZUS?

O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty w ZUS może ubiegać się każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Mogą to być np.:

przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy, spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

1 grosz zadłużenia w opłacaniu składek wobec ZUS

Paradoksalnie według stanu na 31 lipca 2023 r. minimalna kwota zadłużenia płatnika aktywnego wyniosła 1 grosz.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także członek Rady Nadzorczej ZUS. Ekspert wskazuje, że:

w przypadku zadłużenia w relatywnie niewielkich kwotach, istnieje możliwość jego szybkiej spłaty i uregulowania istniejących zobowiązań. Taka sytuacja częściej ma związek ze zwykłym przeoczeniem niż z utratą płynności finansowej przez dany podmiot. Natomiast gorzej jest z płatnikami mającymi milionowe długi. Na ogół konieczne jest zawarcie układu, w ramach którego spłata zobowiązań zostanie rozłożona na dłuższy, często wieloletni okres.

Systemowe ograniczenia dla aktywnych dłużników

Jak wskazuje dr Liwiusz Laska, adwokat, a także członek Rady Nadzorczej ZUS: