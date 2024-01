5 stycznia 2024 ZUS przekazuje informację o stanie rozliczeń na kontach. Wejdź na PUE ZUS

Informacja z ZUS będzie dotyczyła trzech zasadniczych kwestii. Mianowicie tego:

czy płatnik składek ma nadpłatę;

czy płatnik składek ma niedopłatę.

czy płatnik składek ma na koncie saldo zerowe.

Ważne Ponadto ZUS poda również, w jakiej wysokości płatnik przekazał wpłaty w roku 2023 i jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

Niedopłata na koncie w ZUS

Niewielkie zaległości należy spłacić poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. W zasadzie na ten moment ZUS nie posiada skutecznych narzędzi, aby zapobiegać zadłużeniom, a tym bardziej wielomilionowym zadłużeniom płatników. Brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Ponadto ZUS nie ma uprawnień do pomocy przedsiębiorcom w ściąganiu ich wierzytelności, np. od nierzetelnych kontrahentów. Jedyne co to, ZUS ma prawo udzielać ulg w spłacie zobowiązań, takich jak rozłożenie należności na raty. Jednak rozłożenie należności na raty oczywiście nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale również kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.