ZUS przekaże więcej danych do NFZ w celu ułatwienia weryfikacji prawa danej osoby do świadczeń zdrowotnych. ZUS poinformuje NFZ o dacie powstania i dacie ustania prawa do zasiłku.

ZUS - więcej danych do NFZ

ZUS będzie przekazywać NFZ również dane dotyczące daty powstania i ustania prawa do zasiłku dla osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy - wynika z nowelizacji rozporządzenia skierowanego do konsultacji publicznych.

Jak wyjaśniono, projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego.

Data powstania i data ustania prawa do zasiłku

Uzasadniono, że projektowana zmiana zmierza do rozszerzenia dotychczasowego zakresu danych, jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia o dane dotyczące daty powstania oraz daty ustania prawa do zasiłku dla osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu NFZ - jak napisano dalej - otrzyma możliwość bieżącego ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla tej kategorii osób, co ma szczególne znaczenie przy comiesięcznej weryfikacji złożonych przez nie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz potwierdzaniu prawa do świadczeń tych osób za pośrednictwem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

"Otrzymane dane pozwolą określić aktualny status tych osób w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, co umożliwi łatwą weryfikację prawa tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej. Znacząco zmniejszy się liczba składanych oświadczeń i dokumentów, i tym samym zmniejszy się obciążenie Funduszu wynikające z konieczności ich weryfikacji i podejmowania postępowań wyjaśniających w przypadkach budzących wątpliwości" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.