Kontrola L4 - zmiany od 2022 r.

Kontrola L4 - jakie zmiany wchodzą w życie od 2022 r.? ZUS otrzymuje nowe uprawnienie w zakresie kontroli zwolnienia lekarskiego.

Kontrola L4 przez ZUS od 2022 r.

Jedną ze zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest poszerzenie uprawień ZUS w zakresie zbierania danych i informacji o zwolnieniach lekarskich.

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie kolejne przepisy z ustawy z dn. 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621). Jednym z nich jest doprecyzowanie uprawnień ZUS w uzyskaniu informacji o sposobie wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W nowelizacji ww. ustawy został doprecyzowany art. 61a, który brzmi następująco:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić.”

Wcześniej ten artykuł brzmiał następująco:

„W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty.”

Nowe uprawnienie ZUS - pozyskiwanie danych

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych koniecznych do przyznania lub weryfikacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych od płatników składek i ubezpieczonych. Nowy przepis daje możliwość potwierdzenia przez ZUS okoliczności zawartych w oświadczeniach ubezpieczonych oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy.