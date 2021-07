Strategia ZUS na lata 2021−2025 czyli co planuje ZUS w ciągu najbliższych lat. Jakie 4 kierunki transformacji organizacyjnej i cyfrowej wylicza ZUS? Jaka jest misja ZUS?

Strategia ZUS 2021−2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat systematycznie i konsekwentnie realizuje projekty rozwoju e-usług, jak np. e-Składka, e-ZLA, e-Akta, EESSI (system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego w UE). Wpisuje się tym w strategię budowy e-Państwa.

W ciągu najbliższych lat sposób funkcjonowania Zakładu oraz systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie daleko idącej transformacji. To wynik nowej Strategii ZUS na lata 2021−2025.

„Strategia ZUS na lata 2021−2025” wyznacza cztery kierunki transformacji organizacyjnej i cyfrowej Zakładu:

nowoczesny e-urząd, automatyzacja i doskonalenie procesów oraz nowoczesna architektura IT, elektronizacja procesów, komunikacji i dokumentacji, wymiana i integracja danych w ramach e-administracji.

10 celów ZUS

W Strategii zdefiniowanych zostało 10 celów, które będą realizowane poprzez programy transformacji oraz inicjatywy obszarowe. Kluczowe programy cyfrowe ZUS to automatyzacja rozliczeń płatników oraz konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków, które przyczynią się do minimalizacji obciążeń przedsiębiorców, ograniczą czas i koszty, jakie przedsiębiorcy musieli poświęcać na kwestie rozliczeń oraz wpłyną na uszczelnienie systemu finansów publicznych. Program automatyzacji świadczeń to trzeci program transformacji, który wpłynie na usprawnienie obsługi wniosków emerytalnych krajowych i międzynarodowych. Istotnym przedsięwzięciem jest także program ubankowienia świadczeń wypłacanych przez ZUS, który wspiera działania państwa w zakresie wzrostu obrotu bezgotówkowego w gospodarce (Cashless Poland). Wpłynie on pozytywnie na obniżenie kosztów działalności Zakładu, czego oczekują obywatele. Istotną rolę w realizacji tych zmian będzie odgrywał obszar informatyzacji, dlatego też przygotowane zostały dwa programy związane z unowocześnieniem, unifikacją i interoperacyjnością systemów i rejestrów ZUS. Stworzona zostanie także wspólna platforma wymiany danych w ramach e-administracji. Programy te uzupełnia budowana w Zakładzie Platforma Zarządzania Cyberbezpieczeństwem, dzięki której dalszemu wzmocnieniu podlegać będzie bezpieczeństwo danych dotyczących około 26 mln klientów ZUS. Zmiany zakładają także gruntowną przebudowę pierwszego polskiego e-urzędu, tj. Platformy Usług Elektronicznych ZUS, tak aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do wysokiej jakości zaawansowanych e-usług świadczonych przez Zakład oraz administrację publiczną.

ZUS - nowoczesny urząd

Przyjęte kierunki strategiczne zakładają także wewnętrzne doskonalenie Zakładu w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej, automatyzacji i cyfryzacji procesów, dostosowaniu poziomu etatyzacji do skali realizowanych zadań i wdrażanych automatyzacji oraz zwiększeniu efektywności kosztowej Zakładu. Nowoczesny urząd powinien funkcjonować w nowoczesnej strukturze, dlatego koniecznością jest rozwój wiedzy eksperckiej gwarantującej profesjonalną i odpowiedzialną obsługę klientów. Program związany z nowoczesną, otwartą komunikacją Zakładu przewiduje obecność ZUS w mediach społecznościowych – Twitter, YouTube, LinkedIn. Celem tej obecności jest dotarcie z informacją o usługach i produktach ZUS oraz z działaniami edukacyjnymi nt. systemu zabezpieczenia społecznego do jak najszerszego grona obywateli.

10 obszarów rozwoju ZUS

W najbliższych latach poza realizacją programów cyfrowych kontynuowane będą równolegle prace nad dalszym rozwojem Zakładu jako organizacji oraz optymalizujące mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom. Ważną rolę odgrywać będą inicjatywy obszarowe. Zdefiniowanych zostało 10 takich obszarów rozwoju, w tym m.in. rozwój systemu zarządzania ryzykiem, rozwój mechanizmów zapobiegania nadużyciom oraz wspierających odzyskiwanie należności, rozwój kompetencji pracowników ZUS, rozwój procesów analitycznych, decyzyjnych i prognostycznych w ZUS.

Misja ZUS

Strategia przywołuje również fundamentalne wartości, jakimi kieruje się Zakład. Wszystkie podejmowane inicjatywy odnoszą się do określonej w dokumencie Strategii misji Zakładu: „Profesjonalnie obsługiwać klientów. wykorzystując nowoczesne technologie i potencjał pracowników oraz efektywnie zarządzać środkami publicznymi”

