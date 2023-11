ZUS: Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki ubezpieczeniowe [US-7]

Wniosek papierowy US-7 możesz np. wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE usługi "Złożenie dokumentu US-7". Są też do wzięcia z placówek ZUS. Przy złożeniu osobiście w ZUS oczywiście potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), a w przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia.

Jakie są terminy dla otrzymania US-7?