mZUS dla Lekarza – kolejna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

mZUS dla Lekarza to kolejna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia ona szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych.

Wszyscy lekarze i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich od dziś mogą to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej ZUS. Aplikacja nazywa się mZUS dla Lekarza i można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Do czego służy aplikacja mZUS dla Lekarza

W aplikacji mZUS dla Lekarza można:

sparować aplikację mobilną z kontem PUE ZUS,

dodać certyfikat do aplikacji mZUS dla Lekarza,

ustawić, zmienić lub dodać na czas trwania sesji nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

wystawić lub anulować e-ZLA,

wyświetlić szczegóły złożonych wystawionych zaświadczeń lekarskich e-ZLA,

wyświetlić szczegóły zaświadczeń lekarskich e-ZLA pacjenta, wystawionych również przez innych lekarzy

na potrzeby wystawiania e-ZLA pobrać dane pacjenta oraz jego pracodawców, a także dane członków rodziny, których pacjent zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego,

skontaktować się telefonicznie z infolinią ZUS (Centrum Obsługi Telefonicznej),

wyświetlić komunikaty dla aplikacji mZUS dla Lekarza i powiadomienia PUE.

To pierwsze funkcje, które w przyszłości będą rozbudowywane – np. o kolejne wnioski dla lekarzy i wnioskowanie o Certyfikat ZUS.

Z aplikacji mZUS dla Lekarza można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS dla Lekarza

mZUS dla Lekarza to aplikacja przeznaczona dla lekarzy, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich oraz dla asystentów medycznych, upoważnionych przez lekarzy do wystawiania zwolnień w ich imieniu.

Czy zmieni się sposób wystawiania e-ZLA

Sposób wystawiania e-ZLA nie ulega zmianie.

Szczegóły dotyczące wystawiania zwolnień znajdują się w ulotkach:

Przed instalacją aplikacji

Aplikację mobilną mZUS dla Lekarza – po zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie – trzeba połączyć ze swoim profilem na PUE ZUS. Opis jak to zrobić znajduje się w instrukcji „Jak aktywować aplikację mZUS dla Lekarza” (plik docx 569 kb).

Przed instalacją aplikacji trzeba się upewnić, że osoba zainteresowana instalacją aplikacji ma swój profil na PUE ZUS i jest on aktywny. Informacje o tym, jak założyć profil na PUE ZUS.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji mZUS dla Lekarza – FAQ (plik docx 48 kb).

Tutorial – powiązanie aplikacji mobilnej mZUSdla Lekarza z PUE ZUS (link do YouTube).