Stawka godzinowa od lipca 2024 netto - zlecenie

Rynek kryptowalut i technologii blockchain to określenia, o których można usłyszeć coraz częściej, ale ich terminologia wciąż wydaje się zagadkowa. Jak zatem rozmawiać o ich wpływie na szeroko pojętą pracę z ludźmi? Zwłaszcza że w dobie informacji cyfrowych, technologii blockchain i rynku ciągłych zmian zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources), to nie tylko kadry, przestrzeganie regulacji i rekrutacja. Pod pojęciem Human Resources (HR) kryje się szeroka gama wyzwań, w której skład wchodzi praca z rozpoznawalnością organizacji jako marki, praca z organizacją jako produktem, ale też kompleksowa praca nad odkryciem i rozwojem potencjału organizacji poprzez odkrycie i rozwój potencjału ludzi, którzy ją tworzą. To ludzie są silnikiem napędowym sukcesów przedsiębiorstw, to oni i ich talenty urzeczywistniają misję, wizję i cele biznesowe organizacji.