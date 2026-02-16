Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!

Co oznacza kod 08-T w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności?

Symbol przyczyny niepełnosprawności 08-T oznacza choroby układu oddechowego, w tym:

• choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,

• stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,

• przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,

• przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,

• przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,

• nowotwory układu pokarmowego.

Ważne Jak zatem widać, symbol oznacza rodzaj schorzeń, nie wymienia jednak konkretnych jednostek chorobowych. Aby dane schorzenie mogło być podstawą do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, musi spowodować naruszenie sprawności organizmu.

Kod 08-T może występować obok innych symboli. Przepisy dopuszczają tu maksymalnie trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

O tym na jakie rodzaje wsparcia może liczyć osoba z niepełnosprawnością, zależy nie tylko od kodu niepełnosprawności. Ważne są też wskazania w orzeczeniu, a przede wszystkim – stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Kod 08-T a znaczny stopień niepełnosprawności

Do najważniejszych uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - bez względu na kod niepełnosprawności - możemy wyróżnić pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym mogą dostawać zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli spełniają kryterium dochodowe, to mogą ubiegać się o zasiłek stały czy zasiłek okresowy z gminy.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9), to może otrzymać kartę parkingową.

Dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym przewidziano również najwyższe dofinansowania do zatrudnienia. W 2026 r. (podobnie jak w roku 2025 ) wynosi ono maksymalnie 2 760 zł. Warto pamiętać, iż symbol niepełnosprawności 08-T nie należy do tzw. schorzeń specjalnych uprawniających do wyższego dofinansowania.

Pamiętajmy, iż osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym korzystają w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy i zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.

Symbol 08-T a umiarkowany stopień niepełnosprawności

Pomoc dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z reguły odznacza się koniecznością spełniania dodatkowych kryteriów. I tak zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Podobnie jak przy stopniu znacznym, niepełnosprawność umiarkowana daje prawo do zasiłków z pomocy społecznej np. stałego i okresowego.

Jeśli chodzi o kartę parkingową, to przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, orzeczenie musi dodatkowo zawierać określony symbol (poza znacznie ograniczoną możliwością poruszania się i wskazaniem w orzeczeniu). Co ważne, kod 08-T w orzeczeniu o stopniu umiarkowanym nie uprawnia do karty.

W pracy stopień umiarkowany – bez względu na konkretny symbol – uprawia do krótszego czasu pracy, dłużnego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Z kolei pracodawca, spełniający określone wymogi, może otrzymać do 1 550 zł miesięcznie dofinansowania do zatrudnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przykład Warto też sprawdzić w swoim mieście prawo do ulg w przejazdach. Przykładowo, w Warszawie umiarkowany stopień niepełnosprawność z symbolem 08-T uprawnia do 50% zniżki.

Orzeczenie 08-T a lekki stopień niepełnosprawności

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie ma tak szerokich uprawnień jak przy stopniu umiarkowanym i znacznym. Przede wszystkim nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Nieco niższe jest też dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON. Wynosi ono 575 zł.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim mogą otrzymać z MOPS zasiłek okresowy (jeśli spełniają progi dochodowe).

Podsumowanie

Symbol niepełnosprawności 08-T jest jedną z ważnych informacji w orzeczeniu. Najczęściej zakres dostępnego wsparcia zależy od konkretnego stopnia niepełnosprawności oraz innych elementów orzeczenia.