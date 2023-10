Kontrole PFRON. Nowe zasady przeprowadzania kontroli obowiązują od 24 października 2024 r.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli przez PFRON wprowadzono głównie na podstawie uwag zgłaszanych przez organy upoważnione do kontroli. Dotyczą one m.in. zawiadomienia o kontroli, zasad uczestniczenia w kontroli podmiotu kontrolowanego, korzystania ze środków technicznych kontrolowanego przez osobę przeprowadzającą kontrolę czy formy kontroli.

Nowe rozporządzenie dotyczące kontroli przeprowadzanych przez PFRON powiela w większości przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrole PFRON – co się zmieniło

Regulacje obowiązujące od 24 października 2023 r. zmodyfikowały upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez uzupełnienie go m.in. o informację o imieniu, nazwisku i funkcji osoby udzielającej upoważnienia oraz o pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Ponadto w upoważnieniu nie jest już podawany numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do kontroli, ale numer jej legitymacji służbowej. Umożliwiono też zmianę składu zespołu kontrolującego.

Dodane zostały przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wyznaczonej, jak również kontrolowany został zobowiązany do wyznaczenia osoby do reprezentowania go w czasie kontroli.

Wprowadzono regulacje stanowiące, że w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa mogą być okazane osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 Kodeksu cywilnego. Przepisy te mają zapobiegać unikaniu kontroli przez niestawianie się przez kontrolowanego w siedzibie lub miejscu prowadzonej przez niego działalności i uniemożliwianiu w ten sposób jej przeprowadzenia.

Kontrole PFRON – także w trybie zdalnym

Nowe rozporządzenie umożliwia ponadto przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny za zgodą kontrolowanego, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ma to umożliwić przeprowadzanie kontroli bez konieczności przybycia na miejsce osoby kontrolującej, jeśli obecność osobista nie jest bezwzględnym warunkiem prawidłowego przeprowadzenia kontroli (kontrola dotyczy np. wyłącznie badania dokumentów). Ma to także duże znaczenie w przypadku np. wystąpienia stanu zagrożenia epidemią oraz upowszechniania się pracy zdalnej i obiegu dokumentów w formie elektronicznej. Wprowadzono też możliwość kontroli w miejscu przechowywania przez kontrolowanego dokumentacji dotyczącej działalności podlegającej kontroli.

Modyfikacji w odniesieniu do rozporządzenia dotychczasowego uległy uregulowania w zakresie warunków, jakie kontrolowany ma zapewnić kontrolującym i biegłym. Kontrolowany będzie musiał zapewnić dodatkowo możliwość podłączenia do sieci elektrycznej sprzętu komputerowego i elektronicznego służącego do prowadzenia kontroli oraz korzystania z innych środków technicznych (drukarki, kserokopiarki) niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, o ile dysponuje takimi środkami technicznymi.

Wprowadzono także zmianę, zgodnie z którą w przypadku zmiany składu zespołu kontrolującego i wydania nowego upoważnienia do kontroli protokół kontroli podpisują kontrolujący wskazani w tym upoważnieniu. Przepis ten ma usunąć ewentualne wątpliwości w zakresie tego, kto ma podpisać protokół kontroli w przypadku zmiany kontrolującego. Ponadto protokół może zostać przekazany kontrolowanemu w celu jego podpisania za pośrednictwem operatora pocztowego albo z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Kontrole PFRON – co się zmienia w protokole pokontrolnym

Nowe przepisy wprowadzają też domniemanie prawne co do odmowy podpisania protokołu kontroli, w przypadku unikania przez kontrolowanego kontaktu z organem po otrzymaniu do podpisania protokołu kontroli. Zrezygnowano z przepisu stanowiącego, że w wystąpieniu pokontrolnym ma znaleźć się ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w protokole kontroli. Pozostawiono jedynie wymóg zamieszczenia opisu stwierdzonych nieprawidłowości.

Umożliwiono natomiast m.in. sporządzenie protokołu w postaci elektronicznej lub papierowej czy przekazanie zawiadomienia o kontroli w formie pisemnej lub elektronicznej. Wprowadzono także regulacje pozwalające na doręczenie protokołu za pośrednictwem operatora pocztowego oraz doręczenie elektroniczne.

Kontrole PFRON – przepisy przejściowe

W nowych przepisach znalazły się też regulacje przejściowe mające na celu utrzymanie w mocy czynności kontrolnych dokonanych i dowodów zebranych w związku z kontrolami niezakończonymi przed 10 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że stan faktyczny dotyczący tych kontroli nie uległ zmianie. Chodzi tu o możliwość wykorzystania tych ustaleń przy nowo podjętych kontrolach, aby nie powielać tych samych działań. Jednocześnie umożliwiono przeprowadzenie planowych kontroli okresowych, których nie można było wykonać ze względu na utratę mocy przepisów rozporządzenia poprzedzającego. Aby zabezpieczyć prawa podmiotów podlegających kontrolom został wprowadzony 60-dniowy okres na ich przeprowadzenie.

Źródło: www.rcl.gov.pl