Praca zdalna wskutek wystąpienia siły wyższej. Kiedy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej

Praca zdalna może okazać się rozwiązaniem, kiedy w zakładzie pracy dochodzi np. do awarii, której skutki stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo i higienę pracy. W takiej sytuacji pracodawca może polecić, by pracownicy wykonywali czasowo pracę zdalną. Co mówi na ten temat Kodeks pracy? Wyjaśniamy.

Autopromocja