Lidl poszukuje stażystów na wakacje, zainteresowanych szczególnie zarządzaniem. Poza rozwojem własnych kompetencji można nieźle zarobić

Pierwsza praca często przesądza o całej karierze zawodowej w życiu. Dlatego tak ważna jest nie tylko dla absolwentów wyższych uczelni. Dobrze gdy można sprawdzić się na stażu, choćby poświęcając na to wakacje – jeśli się jeszcze studiuje. Jedną z takich okazji od kilkunastu lat daje studentom i absolwentom znana sieć dyskontowa – Lidl.

26 lutego ruszyła rekrutacja stażystów do Lidl Polska – ponad 70 osób ma szansę na zdobycie doświadczenia w centrali oraz biurach sprzedaży znanej sieci, w ramach 13. edycji programu „The Lidl Way to Career”.

Projekt stażów w Lidlu już ma tradycję

Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci do 30 roku życia, którzy są dostępni od lipca do września br. Najważniejsze kryteria w doborze kandydatów, to motywacja i chęć do nauki – tak jak w przypadku pracowników sieci, tak i tu Lidl Polska stawia na zaangażowanie i nastawienie.

Lidl Polska zatrudnia obecnie blisko 27 tys. osób. Aby dać szansę również młodym ludziom na zdobycie doświadczenia zawodowego, firma 26 lutego rozpoczęła kampanię stażową. Ponad 70 osób ma szansę dostać się na trzymiesięczny wakacyjny (lipiec-wrzesień br.) płatny staż oraz nabyć cenne umiejętności i zobaczyć, jak wygląda praca w centrali i biurach sprzedaży znanej sieci od podszewki.

Udział w stażu to szansa na poprowadzenie własnego projektu, współpracę z ekspertami oraz rozwój kwalifikacji. Program potrwa trzy miesiące, a stażyści mogą zarobić nawet ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie.

Oferta stażowa „The Lidl Way to Career” jest stworzona tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Staż będzie można odbyć we wszystkich pionach organizacyjnych centrali, np. w dziale zakupów, marketingu, finansów, prawnym, controllingu, IT, zapewnienia jakości, zarządzania promocjami czy BHP. Stażystów poszukują także regionalne biura sprzedaży w Gliwicach, Jankowicach, Legnicy, Mińsku Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Stargardzie, Strykowie, Tarnowie, Wyszkowie, Bydgoszczy oraz Błoniu.

Staż płatny, na dodatek bynajmniej nie symbolicznie

Zaletą programu „Lidl Way to Career” jest atrakcyjne wynagrodzenie oferowane stażystom. Chętnym zostaną powierzone ciekawe zadania, które rozwiną ich umiejętności i talenty. Oprócz tego, kandydaci mogą liczyć na pensję od 4720 do 5170 zł brutto za miesiąc (wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin w miesiącu).

To świetna okazja do sprawdzenia swoich sił w nowej roli i możliwość współpracy z ekspertami w swojej dziedzinie.

Kandydaci mogą również wysłuchać autorskiego podcastu Lidl Polska HRCAST #4. Przełącz się na program stażowy, czyli The Lidl Way To Career, gdzie dwoje pracowników sieci, których kariera w firmie rozpoczęła się właśnie od stażu, opowiada o swoich doświadczeniach.

Nim złożysz aplikację, możesz sprawdzić czy warto

— Na stażu uczyłam się przez praktykę – to było dla mnie najważniejsze. W dziale marketingu dawano mi dużo swobody i naprawdę ambitne zadania: przygotowywałam gazetkę reklamową, miałam możliwość tworzenia reklamy telewizyjnej czy radiowej. Widzę, że wiele działów w Lidlu daje stażystom możliwości rozwoju. Studenci mogą zweryfikować czy teoria, której uczą się na co dzień, sprawdza się w praktyce – podsumowuje Dorota Ignaczak w podcaście „Fajna praca? Dobry temat!”.

Aby zapoznać chętnych z kulisami pracy w Lidl Polska w środę, 20 marca, w Poznaniu sieć organizuje wydarzenie dla studentów – Nice to Lidl You. W ubiegłym roku wzięło w nim udział prawie 2 tys. osób.