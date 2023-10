Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

Wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej

Liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r

Zatrudnienie rośnie pomimo kryzysów i wyzwań, a rosnące wykorzystanie polityki przemysłowej może stworzyć bardziej zlokalizowane łańcuchy dostaw, wynika z nowego wspólnego raportu MOP i IRENA.

Według najnowszych doniesień Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 29 września 2023 r. światowe zatrudnienie w energetyce odnawialnej osiągnęło 13,7 miliona w 2022 r., co stanowi wzrost o milion od 2021 r. i wzrost z łącznej liczby 7,3 miliona w 2012 r.

Raport MOP i IRENA dot. zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej

Według nowego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

W raporcie stwierdzono, że energia odnawialna przyciąga coraz większe inwestycje, co prowadzi do tworzenia miejsc pracy w coraz większej liczbie krajów.

Ważne Większość miejsc pracy koncentruje się w kilku państwach, zwłaszcza w Chinach, które stanowią 41 procent globalnej całości. Były to m.in. Brazylia, kraje Unii Europejskiej (UE), Indie i Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Razem reprezentują one większość instalacji o globalnej zdolności produkcyjnej i odgrywają kluczową rolę w produkcji sprzętu, inżynierii i powiązanych usług.

Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA, zauważył, że "rok 2022 był kolejnym wyjątkowym rokiem dla miejsc pracy w energetyce odnawialnej, wśród mnożących się wyzwań. Stworzenie o wiele więcej milionów miejsc pracy będzie wymagało znacznie szybszego tempa inwestycji w technologie transformacji energetycznej. Na początku tego miesiąca przywódcy G20 uzgodnili, że przyspieszą wysiłki na rzecz potrojenia globalnych mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 r., zgodnie z naszymi zaleceniami przed COP28. Wzywam wszystkich decydentów do wykorzystania tego impetu jako okazji do przyjęcia ambitnej polityki, która doprowadzi do niezbędnych zmian systemowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dział fotowoltaiki słonecznej (PV) po raz kolejny największym pracodawcą w 2022 r

Fotowoltaika słoneczna (PV) po raz kolejny była największym pracodawcą w 2022 r. Jak wynika z rocznego przeglądu, tworząc 4,9 miliona miejsc pracy, ponad jedną trzecią całkowitej siły roboczej w sektorze energii odnawialnej. Energia wodna i biopaliwa miały podobną liczbę miejsc pracy jak w 2021 r., po około 2,5 mln każda, a następnie energia wiatrowa z 1,4 mln miejsc pracy.

Prawa pracownicze w sektorze zielonej energii

Fakt, że sektor zielonej energii tak szybko się rozwija i potrzebni są pracownicy, może generować pewne problemy pracownicze, w szczególności poszanowania i przestrzegania podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, godnej pracy, prawa do odpoczynku i innych.

Dyrektor generalny MOP, Gilbert F. Houngbo, powiedział: "Aby wykorzystać znaczące możliwości osiągnięcia pełnego, produktywnego i swobodnie wybranego zatrudnienia, włączenia społecznego i godnej pracy dla wszystkich podczas tych złożonych przemian, istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia konkretnych polityk na rzecz wzrostu makroekonomicznego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zrównoważonych przedsiębiorstw, rozwoju umiejętności, innych aktywnych interwencji na rynku pracy, ochrony socjalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych praw w pracować i znajdować nowe rozwiązania poprzez dialog społeczny".

Jakość miejsc pracy ma takie samo znaczenie jak ich ilość, zauważa badanie. Aby wspierać sprawiedliwość społeczną, przejście na czystszą przyszłość energetyczną musi być sprawiedliwe i sprzyjać włączeniu społecznemu dla wszystkich: pracowników, przedsiębiorstw i społeczności.

Autopromocja Bieżące aktualności o zmianach przepisów Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ... IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu transformacja energetyczna musi również sprzyjać rozwojowi siły roboczej i różnorodności. W sprawozdaniu podkreślono potrzebę rozszerzenia kształcenia i szkolenia oraz zwiększenia możliwości kariery dla młodzieży, mniejszości i grup marginalizowanych. Zasadnicze znaczenie ma również większa równość płci. Obecnie miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii pozostają nierówno rozdzielone między mężczyzn i kobiety. Obecnie technologia słoneczna ma najlepszą równowagę płci w porównaniu z innymi sektorami, a 40 procent miejsc pracy zajmują kobiety.