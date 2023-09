Absencja pracowników. Główne wyzwanie kadrowe dla niemal 40 proc. przedsiębiorców

Wysoka absencja pracowników stanowi największe wyzwanie kadrowe dla 39 proc. managerów i pracowników HR reprezentujących duże przedsiębiorstwa oraz 37 proc. przedstawicieli średnich firm w Polsce – wynika z badania zrealizowanego przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle. Z jakimi jeszcze problemami pracowniczymi mierzą się polscy przedsiębiorcy?

Aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji zarejestrował w 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwyższy odsetek – 27,5 proc. dni – odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia.

Wyzwania kadrowe dużych i średnich przedsiębiorstw Źródło zewnętrzne

Absencja coraz częściej spowodowana zaburzeniami psychicznymi

Według danych ZUS najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy w 2022 roku były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. ogółu liczby dni absencji. Na kolejnych pozycjach znalazły się: ciąża, poród i połóg (15,7 proc.), choroby układu oddechowego (14,2 proc.), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (13,3 proc.), a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10 proc.). Eksperci twierdzą, że problemy ze zdrowiem psychicznym będą w przyszłości generowały coraz więcej dni absencji chorobowej, co w znacznym stopniu odbije się na funkcjonowaniu firm.

Aleksandra Łomzik Źródło zewnętrzne

– Jak wynika z danych ZUS w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były przyczyną 20,2 mln dni absencji chorobowych w Polsce. W 2022 liczba ta wzrosła do 23,8 mln dni. To tak jakby przez cały 2022 rok wyłączyć z pracy ponad 90 tysięcy osób – tłumaczy Aleksandra Łomzik, redaktorka programowa w Focusly, aplikacji mobilnej, która wspiera ludzi w radzeniu sobie ze współczesnymi problemami: stresem, przebodźcowaniem, lękami, wypaleniem zawodowym czy depresją.

– W 2021 roku epizod depresyjny znalazł się na ósmym miejscu pod kątem jednostek chorobowych, które powodują najdłuższą absencję. Z kolei reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne były na piątym miejscu. Już dziś eksperci przewidują, że do 2030 roku depresja stanie się pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. To problem, który w przyszłości będzie mocno rzutował na funkcjonowanie firm również w Polsce – dodaje.

Absencja nie jedynym wyzwaniem polskich pracodawców

Zgodnie z danymi zebranymi na zlecenie VanityStyle na drugim miejscu największych wyzwań kadrowych znalazło się przeładowanie pracowników obowiązkami. Takiego zdania jest 31 proc. managerów i pracowników HR reprezentujących duże przedsiębiorstwa oraz 38 proc. przedstawicieli średnich firm. Spadek zaangażowania to wyzwanie dla 34 proc. respondentów, a wysoka rotacja stanowi problem dla 33 proc. ankietowanych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Joanna Skoczeń Źródło zewnętrzne

– Spadek zaangażowania oraz wysoka rotacja to zjawiska coraz bardziej powszechne w polskich firmach. Wpływ na nie ma wiele czynników, w tym to, na co zwracają uwagę sami managerowie i przedstawiciele działów HR, czyli przeładowanie pracowników obowiązkami. Bardzo istotną kwestią jest również odpowiednie wynagrodzenie, a także kultura organizacyjna, czyli atmosfera szacunku i zaufania, która wpływa na podejście pracownika do wykonywanych zadań – tłumaczy Joanna Skoczeń, prezes zarządu firmy VanityStyle.

– Niebagatelne znaczenie w przeciwdziałaniu rotacji i budowaniu zaangażowania odgrywa także kwestia skutecznej motywacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pracowników, w tym m.in. wspieranie ich w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność ruchową, rozwój osobisty czy work–life–balance. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, aż 94 proc. pracodawców i przedstawicieli działów HR w dużych i średnich przedsiębiorstwach uważa, że benefity pozapłacowe zwiększają skłonność kadr do związania się z firmą – dodaje.

Managerowie oraz przedstawiciele działów HR, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym na zlecenie VanityStyle wśród głównych wyzwań kadrowych wskazują też problemy z komunikacją i współpracą w zespołach (28 proc. wskazań) oraz stres i wypalenie zawodowe (20 proc. wskazań).

VanityStyle od ponad 15 lat pomaga holistycznie dbać o zdrowie pracowników, oferując benefity pozapłacowe oraz budując kulturę organizacyjną skoncentrowaną na człowieku poprzez: program sportowy FitProfit i FitSport, umożliwiający korzystanie z tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce; platformę online Strefa VanityStyle Premium z treningami, dietami, konsultacjami ze specjalistami, materiałami redukującymi stres i kodami rabatowymi; kupony QlturaProfit, dzięki którym można korzystać z bogatej oferty teatrów, kin, muzeów czy zoo.