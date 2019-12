Cechy dobrego CV

CV to podstawowy dokument aplikacyjny

Niemal wszystkie oferty pracy publikowane w serwisach internetowych typu Pracuj.pl i dostępne u pośredników zawierają spis dokumentów, które kandydat powinien dostarczyć do pracodawcy, by wziąć udział w procesie rekrutacji. Zazwyczaj otwiera ją CV, a jego zadaniem jest zaprezentowanie sylwetki osoby odpowiadającej na ogłoszenie i przekonanie rekrutera, że proponowana praca stworzona jest właśnie dla tego kandydata.

Od tego, jakie CV złożysz, zależeć będzie dalszy przebieg rekrutacji. Jeśli nie zainteresuje ono pracodawcy, odpadniesz już w pierwszym etapie. Zadbaj więc o to, by zachęcić rekrutera do bliższego zapoznania się z Tobą oraz Twoimi kwalifikacjami i kompetencjami.

Przejrzyste i odpowiednie do stanowiska

Podstawową cechą dobrego CV jest jego przejrzystość i treść odpowiednia do stanowiska, którego dokument dotyczy. Jeśli więc odpowiadasz na ogłoszenie o pracy np. dla sprzedawcy lub informatyka, odnieś się w nim do kompetencji przydatnych na tym stanowisku.

Przejrzystość CV pozytywnie wpłynie na czytanie treści dokumentu. Przekłada się też na jego estetykę. Dbałość o takie detale świadczy o profesjonalnym podejściu do obowiązków. Jest też informacją, że potrafisz zadbać o każdy szczegół realizowanego zadania.

Kompletne i dostosowane do wymagań

Tworząc CV zadbaj o to, by znalazły się w nim wszelkie informacje o Tobie. Pamiętaj, że musi ono zawierać wszystko, czego oczekuje rekruter. Dotyczy to w szczególności cech i kompetencji wskazanych w ogłoszeniu, jako wymagane. Brak choćby jednego z nich zdyskwalifikuje Cię z udziału w kolejnych etapach rekrutacji. O swoich atutach pisz krótko.