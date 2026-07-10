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Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Nowe obowiązki pracodawców z dyrektywy płacowej: wartościowanie stanowisk pracy na 3 poziomach i raportowanie luki płacowej. Jakich błędów nie popełniać?

Nowe obowiązki pracodawców z dyrektywy płacowej: wartościowanie stanowisk pracy na 3 poziomach i raportowanie luki płacowej. Jakich błędów nie popełniać?

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10 lipca 2026, 08:35
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Błażej Migoń
Błażej Migoń
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Nowe obowiązki pracodawców z dyrektywy płacowej: wartościowanie stanowisk pracy na 3 poziomach i raportowanie luki płacowej. Jakich błędów nie popełniać?
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Wartościowanie stanowisk pracy to obowiązek działu kadr i płac w 2026 r. Drugi polega na raportowaniu luki płacowej. Wynikają z unijnej dyrektywy płacowej i ma na celu minimalizację różnić wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami. Dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia? Jak dokonać wartościowania stanowisk pracy w trzech poziomach? Jakich błędów nie popełniać?

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Dyrektywa płacowa a zasada równej płacy

Dyrektywa (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. – potocznie nazywana „dyrektywą płacową” – nie tworzy od zera zasady równej płacy, bo ta funkcjonuje w prawie unijnym od lat. Jej sedno polega na dołożeniu konkretnych mechanizmów przejrzystości i egzekwowania, które mają ograniczyć sytuacje, w których nierówności ujawniają się dopiero w sporze albo w kontroli, a wcześniej pozostają niewidoczne w codziennej praktyce wynagradzania. Dyrektywa weszła w życie 6 czerwca 2023 r., a państwa członkowskie mają czas na jej wdrożenie do 7 czerwca 2026 r. [red, wiadomo już, że Polska wprowadzi przepisy najwcześniej w 2027 r.]

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Z perspektywy pracodawcy – i szczególnie z perspektywy kadr oraz płac – kluczowe jest to, że dyrektywa opiera porównywanie „takiej samej pracy” oraz „pracy o tej samej wartości” na obiektywnych, neutralnych płciowo kryteriach oraz na spójnych strukturach wynagrodzeń. Równolegle wzmacnia dostęp do informacji potrzebnych do porównań, a u większych pracodawców wprowadza raportowanie luki płacowej oraz procedury uruchamiane wtedy, gdy wyniki wskazują istotne rozbieżności (w tym próg 5% jako punkt wyzwalający dodatkowe działania).

Wartościowanie stanowisk pracy w 2026 r.

W praktyce temat wartościowania stanowisk przestaje być „projektem opisowym”, a zaczyna działać jak element infrastruktury zgodności: musi dać się przełożyć na realne dane o wynagrodzeniach i realne reguły rozliczeń. To właśnie w tym miejscu organizacje najczęściej wpadają w pułapkę rozdzielenia światów: słownik stanowisk i opisy ról funkcjonują osobno, a faktyczne różnice w wypłatach powstają w mechanice czasu pracy i składników zmiennych. Nadgodziny, dyżury, praca nocna, dodatki zmianowe, premie regulaminowe i uznaniowe czy ryczałty potrafią „zbudować” rozbieżności szybciej niż sama stawka zasadnicza, a dane o tych elementach są rozproszone w procesach kadrowo-płacowych oraz w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy.

W efekcie porównywalność pracy bywa formalna tylko na papierze: dwie osoby mogą mieć identyczną nazwę stanowiska, a jednocześnie pracować w innych warunkach, na innych harmonogramach i z inną ekspozycją na dodatki i nadgodziny. Jeśli wartościowanie i kategorie porównawcze nie uwzględniają tej warstwy, każda analiza zaczyna się od ręcznego dopowiadania kontekstu, a to osłabia powtarzalność, spójność i możliwość rzetelnego wyjaśniania wyników.

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W tym układzie pierwszym zadaniem nie jest „doszlifowanie” opisów stanowisk, tylko uporządkowanie architektury stanowisk tak, aby była użyteczna dla kadr i płac. Architektura stanowisk to w praktyce zestaw reguł: jakie stanowiska istnieją w organizacji, jak są nazywane, jakie mają poziomy lub kategorie zaszeregowania, jakie elementy pracy są dla nich typowe i jakie warunki organizacyjne są „wpisane” w rolę. Dopiero na tym tle wartościowanie przestaje być abstrakcją, a staje się narzędziem, które pozwala logicznie grupować prace do porównań – bez mieszania ról, które różnią się odpowiedzialnością, wymaganiami albo warunkami pracy.

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Wartościowanie stanowisk pracy - najczęstszy błąd

Najczęstszy błąd polega na tym, że porządek stanowisk buduje się wyłącznie na podstawie „tego, co widać” w HR: nazwa, dział, przełożony, ogólny opis zadań. Tymczasem z punktu widzenia wynagrodzeń to nie wystarcza. Wypłata jest rezultatem pracy w konkretnym czasie i w konkretnych warunkach, a to generuje składniki zmienne. Jeżeli stanowisko „magazynier” obejmuje zarówno pracę jednozmianową bez nocy i weekendów, jak i pracę w systemie czterobrygadowym z dodatkami zmianowymi, nocnymi i częstymi nadgodzinami, to jedna nazwa stanowiska nie opisuje jednej rzeczywistości płacowej. W analizie wyjdzie rozbieżność, ale jej źródłem nie będzie „niesprawiedliwa stawka”, tylko różny model organizacji pracy.

Właśnie dlatego dyrektywa płacowa tak mocno premiuje podejście oparte na kryteriach i porównywalności. Kategorie porównawcze nie mogą być tylko zbiorem osób o tej samej nazwie stanowiska, bo wtedy porównujesz nie „pracę tej samej wartości”, ale miks harmonogramów, dodatków i lokalnych praktyk. Kategorie muszą uwzględniać to, co faktycznie różnicuje warunki pracy i składniki płac – inaczej będą produkować fałszywe wnioski i niepotrzebne napięcia.

Praca tej samej wartości, zgodnie z dyrektywą, to praca, którą określa się jako mającą tę samą wartość zgodnie z niedyskryminacyjnymi i obiektywnymi, neutralnymi pod względem płci kryteriami, o których mowa w art. 4 ust. 4:

Struktury wynagrodzenia muszą być takie, aby umożliwić dokonanie oceny, czy pracownicy są w porównywalnej sytuacji w odniesieniu do wartości pracy na podstawie obiektywnych, neutralnych pod względem płci kryteriów uzgodnionych z przedstawicielami pracowników, o ile tacy przedstawiciele istnieją. Kryteria te nie mogą opierać się bezpośrednio lub pośrednio na płci pracowników. Kryteria te obejmują umiejętności, wysiłek, zakres odpowiedzialności i warunki pracy, oraz - w stosownych przypadkach - wszelkie inne czynniki, które mają znaczenie w danym miejscu pracy lub na danym stanowisku. Muszą być one stosowane w obiektywny, neutralny pod względem płci sposób, wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć. W szczególności odpowiednie umiejętności miękkie nie mogą być niedoceniane. (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania)

Wartościowanie stanowisk pracy w 3 poziomach

W praktyce kadrowej warto zacząć od prostego rozdzielenia trzech poziomów, które często są mylone. Pierwszy poziom to stanowisko/rola jako funkcja w organizacji – co jest robione i jaka jest odpowiedzialność. Drugi poziom to warunki wykonywania pracy – system czasu pracy, typowe pory, gotowość, dyżury, ekspozycja na pracę w nocy, w niedziele i święta. Trzeci poziom to konstrukcja wynagrodzenia – jakie składniki występują na danym typie stanowiska i na jakich zasadach są naliczane. W wielu firmach te poziomy są opisane w różnych miejscach, różnym językiem i z różną aktualnością. Efekt jest przewidywalny: organizacja nie ma jednej definicji „porównywalności”, tylko kilka równoległych, zależnie od tego, czy pytasz HR, kadry, planistów czy płace.

Gdy te trzy poziomy zostaną spięte, wartościowanie zaczyna „działać” operacyjnie. Nie chodzi o to, żeby wartościowanie liczyło nadgodziny albo premię. Chodzi o to, żeby kategorie porównawcze były zbudowane w sposób, który uwzględnia elementy generujące zmienność wypłat i który pozwala konsekwentnie odpowiedzieć na pytania: czy porównujemy osoby w tej samej logice organizacji pracy, czy porównujemy pracę o tej samej wartości wykonywaną w innych warunkach, a jeśli tak – to jakie różnice w składnikach wynagrodzenia są naturalną konsekwencją tych warunków.

Największą wartością dla kadr i płac jest tu eliminacja „ręcznego tłumaczenia” wyników. Zamiast szukać po czasie, że jedna osoba miała 38 godzin nocnych, druga 0; że jedna była w grafiku weekendowym, druga nie; że jedna miała dyżury, druga nie; że premia jest w praktyce powiązana z obsadą zmian, a nie z poziomem stanowiska – organizacja ma te informacje wprost powiązane z rolą i kategorią porównawczą. To skraca analizę, urealnia wnioski i pozwala rozmawiać o działaniach korygujących na właściwym poziomie: czasem jest to kwestia stawek, a czasem regulaminów dodatków, organizacji zmian, zasad przydziału nadgodzin lub sposobu premiowania.

Raportowanie luki płacowej

W praktyce dyrektywa przesuwa ciężar tematu na raportowanie: nie chodzi o to, żeby organizacja miała wyłącznie dobrze opisane role, tylko żeby potrafiła w sposób powtarzalny zbudować porównywalne kategorie i policzyć wynagrodzenia tak, aby było jasne, z czego wynikają różnice. Kadry i płace potrzebują tu nie tyle nowego narzędzia, co wspólnego mianownika danych: tej samej definicji stanowiska i kategorii porównawczej, tej samej definicji składników wynagrodzenia oraz tej samej logiki czasu pracy, na której opiera się naliczanie dodatków. Bez tego raportowanie luki płacowej zaczyna się od ustalania podstaw: kogo porównujemy, co liczymy jako wynagrodzenie i jak traktujemy składniki wynikające z organizacji pracy.

Minimalny standard, który zwykle wystarcza, żeby uporządkować raportowanie, można opisać jako zestaw kilku atrybutów przypiętych do stanowiska albo do kategorii porównawczej. Po pierwsze, identyfikator stanowiska i poziomu zaszeregowania, który nie zmienia się w zależności od nazwy użytej lokalnie w dziale. Po drugie, informacja o modelu czasu pracy przypisanym do roli: czy jest to praca jednozmianowa czy zmianowa, czy występuje noc, weekendy i święta jako element typowy, a nie incydentalny. Po trzecie, profil składników wynagrodzenia, które mogą wystąpić na danej roli: które dodatki i ryczałty są „z natury stanowiska”, a które są wyjątkami, oraz czy premia jest regulaminowa czy uznaniowa i czy jej logika jest indywidualna czy zespołowa. Ten zestaw nie służy do oceny ludzi – służy do tego, żeby raportowanie nie porównywało przypadkiem dwóch różnych warunków pracy ukrytych pod tą samą nazwą stanowiska.

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Wynagrodzenia pracowników w warstwach

W raporcie i w analizie wewnętrznej warto też przyjąć prostą zasadę prezentacji danych, która znacząco poprawia jakość wniosków: pokazywać wynagrodzenie w warstwach. Warstwa pierwsza to stałe elementy wynagrodzenia przypisane do stanowiska i poziomu. Warstwa druga to elementy wynikające z czasu pracy i warunków, czyli dodatki nocne, świąteczne, zmianowe, dyżury oraz nadgodziny. Warstwa trzecia to składniki zmienne zależne od zasad premiowania. Taki podział pozwala kadrom i płacom szybko odpowiedzieć na pytanie, czy obserwowana rozbieżność jest kwestią stawek, czy organizacji pracy, czy konstrukcji zmiennych składników – a to jest dokładnie ten typ wyjaśnienia, który w reżimie przejrzystości wynagrodzeń przestaje być „opcją”, a staje się codzienną potrzebą operacyjną.

W tym miejscu potrzebne jest jedno doprecyzowanie, żeby nie wprowadzać fałszywej ostrożności: nadgodziny i dodatki nie są problemem samym w sobie i mogą w pełni legalnie podnosić wynagrodzenie. W raportowaniu trzeba je natomiast wyodrębnić, bo potrafią istotnie zmieniać obraz porównań. Jeżeli w jednej kategorii pracowników różnice wynikają głównie z godzin nocnych, dyżurów albo nadgodzin, to wnioski i działania korygujące będą dotyczyły raczej organizacji pracy i zasad przydziału, a nie poziomu stawek zasadniczych. Tę różnicę widać dopiero wtedy, gdy dane o stanowisku, czasie pracy i składnikach wynagrodzenia są spięte w jedną logikę raportową.

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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