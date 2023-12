Informacja o tym, że – jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad - 30 proc. firm planuje wypłacić ponad 500 zł świątecznej premii pracownikom wywołała falę komentarzy. To jak to jest właściwie z tymi premiami świątecznymi?

Czym jest premia świąteczna?

Premia świąteczna to nic innego jak dodatek dla pracowników z okazji świąt. Może to być bonusowy przelew na konto, bon zasilony jakąś kwotą, voucher, paczka czy jeszcze coś innego. Premie świąteczne, w odróżnieniu od premii uznaniowych, zazwyczaj dotyczą wszystkich pracowników bez wyjątku (ale mogą się różnić pod względem wysokości).

Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty corocznej premii świątecznej dla swoich pracowników? Nie ma takiego zapisu w Kodeksie pracy, dodatkowy benefit z okazji świąt to dobra wola pracodawcy. Można sprawdzić w regulaminie zakładu pracy czy jest punkt mówiący o takich świadczeniach. Ostatnio coraz bardziej popularne jest organizowanie wigilii firmowych, bywa, że takie spotkanie jest zamiast premii świątecznej. Bywa też, że pracodawcy w ogóle nie podejmują tematu świąt jako okazji do dodatkowego wynagrodzenia pracownika.

Także wysokość premii jest ustalana indywidualnie, czasem zależy od wyników firmy, czasem od humoru przełożonego. Nie ma jednej stałej kwoty, która jest zwyczajowo wypłacona, jeśli pracodawca zdecyduje się na wręczenie premii.

Premia świąteczna 2024 - co planują pracodawcy?

Z przytoczonego wcześniej badania wynika, że w tym roku ponad połowa pracodawców zadeklarowała, że wręczy pracownikom premie świąteczne (to o 6 proc więcej niż w roku ubiegłym), 48 proc. firm zamierza zorganizować zakładowe wigilie (tu jest wzrost o 5 proc.), a co trzeci przedsiębiorca planuje upominki dla pracowników i ich rodzin.

Komentarze czytelników wywołały kwoty zadeklarowane przez pracodawców. A rozkładają się one następująco: powyżej 500 zł na osobę planuje przeznaczyć 30 proc. firm, od 300 do 500 zł zamierza przeznaczyć 29 proc. firm, a 2 proc. planuje wydać na jedną osobę mniej niż 50 zł.

"Co to jest premia świąteczna?" - historie naszych czytelników

Okazuje się, że w wielu przypadkach (czyżby większość naszych czytelników pracowała w tych 49% firm, które nie planują dodatkowo motywować pracowników premią świąteczną?) świąteczny dodatek pozostaje w sferze marzeń. Oto historie naszych czytelników.

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

A jak to jest u Was? Zachęcamy do dzielenia się swoimi historiami w komentarzach pod artykułem i na naszych social mediach.

