Rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników. Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.). Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową. Od zakończenia pandemii rośnie też odsetek firm, które będą organizować spotkania wigilijne – takie wnioski płyną z badania, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk.

Świątecznych premii będzie więcej niż rok temu

W związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem, ponad połowa polskich przedsiębiorców planuje przekazać pracownikom premie okolicznościowe (51 proc.) – to o 6 proc. więcej niż w roku 2022.

Autopromocja

Niemal tak samo szybko rośnie popularność drugiej na liście najczęstszych gwiazdkowych inicjatyw, czyli wigilii firmowej : tu wzrost osiągnął 5 proc.: z 43 proc. do 48 proc.

Nieco więcej niż co trzeci przedsiębiorca (32 proc.) planuje upominki dla pracowników i ich rodzin.

W tym roku popularność tego wzrosła najmocniej, bo o 9 p.p., wyprzedzając bony towarowe, których popularność spada od dwóch lat.

W tym roku na bony zdecyduje się 29 proc przedsiębiorców.

Co piąty szef chce w ramach świątecznych inicjatyw zaproponować załodze wzięcie udziału w akcji charytatywnej.

W co dziesiątej firmie nie przewiduje się żadnych form gwiazdkowych benefitów.

Czy świąteczne prezenty dla pracowników to ich przychód?

Niektóre formy podziękowania mogą generować przychody pracowników, a ich wartość będzie podlegać opodatkowaniu. Zatrudnieni, którzy zostali obdarowani przez pracodawcę paczkami z okazji świąt Bożego Narodzenia, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza się bowiem m.in. wartość przekazanych im nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

Benefity o coraz wyższej wartości

Wyraźną tendencję wzrostową widzimy też w wartości świątecznych inicjatyw. W tym roku powyżej 500 zł na osobę planuje przeznaczyć na ten cel 30 proc. firm, podczas gdy w ubiegłym roku było to 21 proc., a w 2018 – zaledwie 13 proc. Liczna (29 proc.) jest także grupa pracodawców, którzy chcą przeznaczyć na ten cel od 300 do 500 zł. Drugi rok z rzędu na najniższym w historii badania poziomie, utrzymuje się odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę mniej niż 50 zł (2 proc.).

– To, że firmy zabezpieczają coraz większe budżety na świąteczne bonusy pod koniec roku, jest sygnałem, że dostrzegają wyzwania finansowe, z którymi mierzą się pracownicy. Inflacja i wciąż rosnące koszty życia w okresie Bożego Narodzenia są szczególnie dużym obciążeniem dla budżetów domowych. Pracownicy liczą więc na premie, z ich perspektywy to istotny element wynagrodzenia. Jednocześnie część firm nie zawsze może pozwolić sobie na dynamiczne wzrosty płac odpowiadające na presję płacową. Starają się to rekompensować właśnie przy takich okazjach – wypłacając premię okolicznościową lub doceniając pracowników w innej, niefinansowej formie – komentuje Mateusz Żydek, współautor badania z Instytutu Badawczego Randstad.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Premie i bony świąteczne – jak rozdzielą je pracodawcy?

Okazuje się, że 90 proc. firm planujących bony podarunkowe przyzna je wszystkim pracownikom. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza – 83 proc. deklarujących ten rodzaj bonusu, przyzna go wszystkim zatrudnionym, 13 proc. – większości pracowników, natomiast 4 proc. – mniej niż połowie załogi.

Warto zauważyć, że od 2018 roku w badaniu widoczna jest pewna prawidłowość: co roku nieznacznie więcej firm jest skłonnych dawać wszystkim pracownikom bony niż premie –różnica zawsze oscyluje tu w granicach kilku p.p.

Przeważnie kwota bonów oraz premii będzie uzależniona od stanowiska lub działu: 64 proc. firm pod tym kątem zróżnicuje premie, a 61 proc. wartość bonów.

Źródło: Instytut Badawczy Randstad