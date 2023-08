Pomoc dla górników i pracowników sektora elektroenergetycznego będzie się przejawiała m.in. w odprawach oraz urlopach górniczych. Dlaczego? Trwa proces dekarbonizacji i likwidacji w Polsce kopalń węgla kopalnego. Prezydent w dniu 21 sierpnia 2023 r. podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (dalej: ustawa).

rozwiń >

Kogo dotyczy ustawa?

Osłony socjalne dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego są konieczne, jak się przejawiają i dla kogo są przewidziane. Pomoc jest przewidziana m.in. dla:

Autopromocja

pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz

pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego - w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce;

Czego dotyczy ustawa? Jaka pomoc dla górników i pracowników sektora elektroenergetycznego?

Pomoc dotyczy:

nabywania prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej; wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania przez uprawnionych pracowników z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego; wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej.

Dla kogo urlop energetyczny i odprawa?

Uprawnienie do urlopu energetycznego lub jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przysługiwać pracownikom przedsiębiorstw energetycznych i oznaczonych części przedsiębiorstw energetycznych, niespełniającym warunków do nabycia przez nich prawa do emerytury, w okresie od dnia wyłączenia pierwszej z jednostek wytwórczych w danej oznaczonej części przedsiębiorstwa energetycznego, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

Uprawnienie do urlopu energetycznego będzie także przysługiwać pracownikom spółek zależnych przedsiębiorstw energetycznych wykonującym prace pozostające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w wyłączanych w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego jednostkach wytwórczych oznaczonych części tych przedsiębiorstw energetycznych.

Kiedy będą wypłacane świadczenia i odprawy?

Wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2053 r., a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy będzie przysługiwało uprawnienie do urlopu górniczego lub odprawy?

Ważne Uprawnienie do urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej przysługiwać będzie w okresie od dnia: rozpoczęcia w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych przedsiębiorstwa energetycznego,

ograniczenia lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

Czy pracownik musi wnioskować o urlop górniczy lub odprawę?

Tak, te uprawnienia będą przyznawane na wniosek pracownika i będą mogły być przyznane tylko raz.

W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop energetyczny?

Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat.

Czy każdemu przysługuje urlop energetyczny?

Nie, urlop energetyczny przysługuje tylko:

1) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

2) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach rodzajów prac określonych w załączniku nr 1 do ustawy, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

Komu przysługuje urlop górniczy?

Urlop górniczy będzie przysługiwał:

1) pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

2) pracownikowi wykonującemu prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

3) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego w ramach rodzajów prac określonych w załączniku nr 2 do ustawy, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

Ważne Urlop tylko jeśli pozwoli to nabyć prawo do emerytury Urlop energetyczny oraz urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. Pracownik utraci prawo do korzystania z urlopu energetycznego lub z urlopu górniczego z dniem nabycia prawa do emerytury.

W jakim wymiarze przysługuje urlop górniczy?

Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat.

Kiedy wchodzi w życie ustawa?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jedynie poszczególne regulacje prawne wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (brak na ten moment Dz.U.)