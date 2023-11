Mieszkanie dla pracownika – benefit na miarę nowych czasów

Globalizacja zaostrzyła konkurencję w walce o najlepszych specjalistów na rynku pracy, a zarazem otworzyła przed polskimi pracodawcami nowe możliwości pozyskania pracowników. Firmy coraz częściej prowadzą szeroką rekrutację, obejmującą zarówno krajowy rynek, jak i arenę międzynarodową. Jak wygrać w rywalizacji o największe talenty i zatrzymać je w firmie?

Jest o kogo walczyć. Najtrudniej pozyskać specjalistów z takich działów jak: IT i analiza danych, logistyka i operacje; obsługa klienta, HR oraz sprzedaż i marketing. W Polsce w ubiegłym roku 70% firm mierzyło się z trudnościami ze znalezieniem kandydatów posiadających pożądane kompetencje. Wynik odnotowany w 2022 r. plasuje rodzimy rynek pracy nieco powyżej globalnej średniej (wynoszącej 75%). To poprawa o 11 punktów procentowych w porównaniu do 2021 roku. Na IV kwartał 2023 r. najwięcej nowych rekrutacji zapowiadają przedstawiciele branży finansów i nieruchomości oraz energetyki i usług komunalnych (ManpowerGroup, Barometr Perspektyw Zatrudnienia, 2023).

Benefity przyciągają talenty

Źródłem deficytu talentów, który stanowi ogólnoświatowy problem, są m.in. zmiany demograficzne i społeczne. Wraz z postępem technologicznym wzrosło zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych specjalistów w wąskich dziedzinach. Jednocześnie po osiągnięciu wieku emerytalnego przez znaczną część pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem, na rynku pracy powstała luka kompetencyjna. Wyzwaniem stało się nie tylko znalezienie nowych talentów, ale także zbudowanie ich zaangażowania i lojalności. Wspólne dla wszystkich pokoleń doświadczenie pandemii, upowszechnienie hybrydowego modelu pracy i większa mobilność zawodowa zapoczątkowały rewolucyjne zmiany w kulturze pracy. Wśród aktywnych zawodowo siedem na dziesięć osób uważa, że wyżej niż sukces zawodowy ceni sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, blisko połowa byłaby skłonna złożyć wypowiedzenie, gdyby praca źle wpływała na ich dobrostan psychiczny, a niemal wszyscy są otwarci na nowe możliwości rozwoju pomimo zadowolenia z aktualnego miejsca pracy.



W odpowiedzi na nowe postawy pracowników, firmy muszą oferować nie tylko konkurencyjne wynagrodzenia, ale i benefity, które w czasie silnego oddziaływania trendów work–life–balance i wellbeing zyskały na znaczeniu. Uległy one redefinicji, część z nich, w tym pakiety medyczne czy karnety sportowe, jest już postrzegana jako standard, co mobilizuje pracodawców do wdrażania innych rozwiązań. Wysokie koszty rekrutacji nowych pracowników (z naciskiem na doświadczonych specjalistów i managerów), które nie dają gwarancji sukcesu, skłaniają firmy do inwestowania w rozszerzanie pakietów dodatków pracowniczych o unikalne udogodnienia. Badania pokazują, że taka strategia jest spójna z motywacjami pracowników – na pytanie „Czy rozważasz zmianę pracy, jeżeli wynagrodzenie będzie podobne, ale benefity lepsze?” 66% ankietowanych odpowiedziało twierdząco (ETC, Raport benefitów pracowniczych, 2023). Dodatki pozapłacowe pomagają stworzyć atrakcyjne środowisko pracy, zachęcające pracowników do związania się z firmą na dłużej.

Mieszkanie pracownicze – przewaga konkurencyjna

Jednym z elementów rywalizacji o talenty jest atrakcyjność oferty relokacyjnej lub wprowadzenie stałego benefitu w postaci mieszkania pracowniczego. Taki dodatek pozapłacowy dla najlepszych specjalistów ma duży potencjał, który nie został jeszcze w pełni wykorzystany przez pracodawców. Ponad połowa ankietowanych pracowników uznaje pakiet relokacyjny za benefit, ale tylko 2% zatrudnionych już może korzystać z takiego udogodnienia. Wsparcie w realizacji potrzeb mieszkaniowych jest o tyle istotne, że co 6 pracownik odczuwa skutki kryzysu związanego z rosnącymi kosztami utrzymania. Pakiety relokacyjne mają różny zakres – od finansowej rekompensaty pokrywającej koszty przeprowadzki, przez jednorazowy dodatek relokacyjny i pomoc w znalezieniu lokalu na wynajem, po najbardziej pożądany przez pracowników dostęp do służbowego mieszkania.



– Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na lokale dla firm, które prowadzą wewnętrzne rekrutacje i delegują swoich pracowników do oddziałów rozproszonych w różnych miastach w Polsce. Wspieramy duże korporacje oraz średnie przedsiębiorstwa w tworzeniu pakietów relokacyjnych dla pracowników indywidualnych, zarówno specjalistów, jak i przedstawicieli kadry zarządzającej oraz większych zespołów. Coraz częściej w relokacji bierze udział najbliższa rodzina pracownika, co powoduje, że ważnym i konkurencyjnym aspektem oferty pracy jest możliwość wyboru lokalu służbowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, np. z większym metrażem, ogródkiem czy odpowiednio dopasowanym do potrzeb rodziny wyposażeniem – mówi Alicja Kościesza, dyrektor marketingu i sprzedaży w Resi4Rent.

Sektor PRS w odpowiedzi na potrzeby biznesu

Rozwijający się w Polsce sektor PRS otwiera przed przedsiębiorstwami perspektywę posiadania instytucjonalnych partnerów, realizujących usługę dostarczania gotowych mieszkań pracowniczych w największych ośrodkach biznesowych w kraju, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto. Tego rodzaju usługa odciąża organizacyjnie i administracyjnie pracodawców oraz zapewnia jakość nowego benefitu dla pracowników, co korzystnie wpływa na wizerunek organizacji.



– Usługa mieszkania w abonamencie powstała zarówno z myślą o osobach poszukujących lokali na swoje potrzeby, jak i firmach. W przypadku partnerów biznesowych istotna jest lokalizacja osiedli w bliskim sąsiedztwie biurowców – nasze budynki, takie jak np. Warszawa Woronicza, Kraków Bonarka, Gdańsk Kołobrzeska, Łódź Wodna czy Wrocław Jaworska, są wpisane w krajobraz regionalnych centrów biznesowych – dodaje Alicja Kościesza.

Abonament oznacza przejrzystą procedurę najmu

Coraz więcej pracodawców ma świadomość, że aby wyróżnić się i przyciągnąć najlepszych specjalistów na rynku, trzeba wykazać się większą troską o dobrostan pracowników, szczególnie w profesjach, w które wpisana jest stała lub okresowa zmiana miejsca zamieszkania. Mieszkanie pracownicze daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, pomaga zbudować lojalność i emocjonalną więź pracownika z firmą. Zapewnienie lokum dla nowo zatrudnionych specjalistów i wsparcie w procesie adaptacji to dziś oczywiste wymagania stawiane przez kandydatów z zagranicy.



– Dysponując portfolio ponad 4 tys. lokali w Polsce mamy możliwości zawarcia umów nawet dla kilkudziesięciu rodzin jednocześnie. Z naszych usług skorzystały i nadal korzystają m.in. korporacje oraz mniejsze firmy, które po wybuchu wojny postanowiły relokować swoich pracowników wraz z rodzinami z Ukrainy i Białorusi. Współpracujące z Resi4Rent przedsiębiorstwa doceniają szybkość i profesjonalizm obsługi, w tym komunikacji w językach obcych. Wszelkie formalności załatwiane są online lub na miejscu w biurze obsługi klienta. Do dyspozycji klientów jest również aplikacja umożliwiająca kontrolowanie rozliczeń. Wszystkie lokale są wyposażone i umeblowane, mają dostęp do Wi-Fi i serwisu technicznego na miejscu. Z punktu widzenia pracodawcy, który dba o dobrostan swojego zespołu i szybką aklimatyzację w nowym miejscu zamieszkania, ważne są także gwarantowane przez nas benefity, w tym wydarzenia integrujące społeczność sąsiedzką czy rabaty do lokalnych sklepów i punktów usługowych – podsumowuje Alicja Kościesza.

