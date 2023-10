Benefity pozapłacowe. Stomatolog, rehabilitacja, ubezpieczenie podróżne. Tego brakuje Polakom w pakietach medycznych

Pakiety medyczne oferuje już 8 na 10 firm w Polsce, jednak nie zawsze zawierają w sobie to, czego oczekują pracownicy. Co drugiemu ankietowanemu brakuje usług stomatologicznych, co trzeciemu rehabilitacji, a co czwartemu konsultacji specjalistycznych takich jak ortodoncja czy implantologia – wynika z raportu enel-med „Zdrowy pracownik 2023”.

Pakiet to standard …

… ale standard to za mało Eksperci zwracają uwagę, że zdrowie pracowników jest coraz ważniejsze dla pracodawców i w związku z tym aż 80% firm planuje wprowadzenie szerszego pakietu medycznego. Wybrani mogą liczyć nawet na konsultacje medycyny estetycznej czy ubezpieczenie zagranicznych podroży. Autopromocja – Wyniki naszego badania wyraźnie wskazują, że troska o zdrowie kadry może zostać skutecznie zagospodarowana nie tyle dostępnością prywatnej opieki medycznej, co jej rozszerzeniem w odpowiedzi na rosnące oczekiwania pracowników. Opieka medyczna od wielu lat jest standardem w firmach i jest to kluczowy benefit, ale żeby się wyróżnić nie wystarczy już podstawowa oferta. Dzisiaj pracownicy coraz częściej liczą na dostęp do wyższych pakietów medycznych czy możliwości objęcia taką opieką członków rodziny. Solidna podstawa w postaci benefitów około zdrowotnych może efektywnie wpłynąć na komfort załogi, a w dalszej perspektywie na wzmocnienie wizerunku pracodawcy. Dlatego w mojej ocenie najbardziej perspektywicznym kierunkiem dla rozwoju benefitów jest głęboko dopasowana oferta pakietów medycznych, wzbogacona o program prozdrowotny zapewniony przez pracodawcę̨ – mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED. Pakiet to standard … Pakiet medyczny w zestawieniu benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników w raporcie enel-med „Zdrowy pracownik 2023” zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z dofinansowaniem wypoczynku (81% wskazań́). Pracownicy wyraźnie określili, że największe znaczenie w przypadku prywatnej opieki zdrowotnej ma dla nich łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (75%), wysoko oceniani przez innych pacjentów lekarze (56%) oraz dogodne lokalizacje z parkingiem i wygodnym dojazdem (49%). 47% pracowników zwraca także uwagę na wyposażenie gabinetów, a dla 35% respondentów dużym ułatwieniem jest aplikacja mobilna z listą rezerwową, możliwością̨ zapisania się na wizytę czy otrzymania e-recepty (35%). Co ciekawe, aplikacja mobilna znacznie częściej była wskazywana wśród młodszych Polaków (44% w grupie osób 18–35 lat). Natomiast starsi pracownicy częściej zwracają uwagę na łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (77% w grupie55+). Pakiet medyczny jako benefit oferuje 82% firm, choć standardem jest w dużych organizacjach zatrudniających 250 pracowników i więcej (97%). W mniejszych firmach, 2 na 3 oferują pakiet medyczny. Autopromocja Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - komentarz i przykłady Sprawdź … ale standard to za mało Wprowadzenie wyższych pakietów medycznych dla pracowników rozważa zdecydowana większość badanych firmy (80%), częściej dotyczy to dużych firm (88%) niż średnich (70%). O jaki zakres powinni uzupełnić oferowane wsparcie medyczne? Pracownicy w badaniu wskazali, czego najbardziej brakuje im w pakietach. Dalszy ciąg materiału pod wideo W pierwszej kolejności wsparcie medyczne powinno zostać uzupełnione o usługi stomatologiczne. Na stomatologię zachowawczą wskazało 53% pracowników, a na profilaktykę stomatologiczną 50%. Co trzeci ankietowany chciałby mieć dostęp do rehabilitacji (35%) i konsultacji specjalistycznych takich jak ortodoncja czy protetyka (33%). 16% wskazuje na ubezpieczenie zagranicznych podróży, a 13% na stomatologię estetyczną. Oczekiwania pracowników są jednak zróżnicowane ze względu na wiek. Im starszy pracownik tym większe jest zainteresowanie stomatologią zachowawczą, rozszerzonym zakresem zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacją. Dla młodszych pracowników ważniejsze jest ubezpieczenie zagraniczne w podroży (31% wskazań wśród osób w wieku 18–24 lata i 24% w grupie osób 25–34 lata, podczas gdy 15% w grupie 56–65 lat). Ekspertka enel-med zwraca uwagę, że pakiety medyczne to tylko część benefitów około zdrowotnych. – Z własnego doświadczenia jako pracodawca oraz partner biznesowy pracodawców widzimy coraz większe zainteresowanie innymi elementami prozdrowotnej polityki. Na przykład dla naszych klientów organizujemy badania jamy ustnej w miejscu pracy dla wszystkich chętnych pracowników wykorzystując do tego zaawanasowany technologicznie sprzęt. Dużą popularnością cieszą się organizowane w firmach konsultacje z dietetykiem, a w przedsiębiorstwach zatrudniających tzw. white collars organizujemy masaże i warsztaty z fizjoterapeutą – mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED. Metodologia badania: Badanie „Zdrowy pracownik 2023” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie Centrum Medycznego enel-med. Wielkość próby wyniosła n=800 pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób. Wśród nich było 200 menedżerów, 300 specjalistów oraz 300 pracowników fizycznych. Badanie wykonano metodą ankiet online (CAWI) w kwietniu 2023 roku. Grupa ENEL-MED, założona w 1993 roku, jest dziś największą polską firmą medyczną, która oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całej Polski. Grupę tworzą takie marki jak centrum medyczne enel-med, enel-med stomatologia, enel-sport, enel senior, Estell. Zakres usług obejmuje, obok bieżącej opieki medycznej, stomatologię, medycynę i stomatologię estetyczną, medycynę sportową, ortopedię i rehabilitację, opiekę nad seniorami, diagnostykę oraz zabiegi operacyjne w szpitalu. enel-med oferuje indywidualne pakiety medyczne, pakiety medyczne dla działalności jednoosobowych, MŚP i korporacji oraz jednorazowe wizyty u specjalistów i badania. Centrum Medyczne ENEL–MED. S.A. od 2011 roku jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 Publikacja, która szczegółowo przedstawia zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wymagają sporządzenia nowych dokumentów kadrowych lub dostosowania dotychczasowej dokumentacji do zmienionych regulacji. Książka „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” zawiera wzory nowych dokumentów kadrowych, takich jak: regulamin pracy zdalnej, regulamin kontroli trzeźwości pracowników, wniosek o urlop opiekuńczy. Kup książkę