Dodatek za pracę w nocy w grudniu 2024 roku

5,38 zł to wysokość dodatku za pracę w nocy w grudniu 2024 roku. Dodatek jest niższy niż w listopadzie dokładnie o 28 groszy. Jak liczy się wynagrodzenie za pracę w porze nocnej? W jakich godzinach jest pora nocna?

Za pracę w nocy, która jest zwykle porą wypoczynku pracownika, należy się specjalny dodatek do wynagrodzenia (art. 1518 § 1 Kodeksu pracy). Jego wysokość zmienia się w ciągu roku w zależności od miesiąca, w którym praca jest wykonywana. Ważna jest bowiem liczba godzin pracy w danym miesiącu oraz kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pora nocna - godziny

Co do zasady pora nocna to 8 godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. Do każdego pracodawcy należy ustalenie w regulaminie konkretnych godzin pory nocnej uznawanej w danym zakładzie pracy, np. 22:00-6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w grudniu tego roku? 5,38 zł, a jak liczy się tę kwotę? Należy sprawdzić, ile jest godzin pracy w grudniu. W 2024 roku grudzień ma 160 godzin roboczych czyli 20 dni. Natomiast minimalna płaca wynosi 4300,00 zł brutto. W celu wyliczenia dodatki nocnego minimalną płacę dzieli się przez liczbę godzin pracy w miesiącu. W kolejnym kroku otrzymany wynik należy pomnożyć o 20%. Dodatek w porze nocnej wynosi więc 20% stawki godzinowej danego miesiąca.

4300 : 160 x 20% = 5,375

Otrzymaną kwotę zaokrągla się do dwóch liczb po przecinku. Dodatek nocny w grudniu 2024 roku wynosi 5,38 zł. W listopadzie dodatek ten wynosił 5,66 zł ze względu na niższą liczbę godzin pracy - 152. Dodatek nocny był więc wyższy o 28 groszy. Im mniej godzin pracy w miesiącu, dodatek nocny jest wyższy.

Licząc dodatek nocny dla pracowników zatrudnionych na część etatu, proporcjonalnie do wymiaru etatu należy pomniejszyć kwotę minimalnego wynagrodzenia i liczbę godzin pracy. Wynagrodzenie obniża się więc proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ryczałt za pracę w nocy

Przy stałym wykonywaniu pracy w nocy poza zakładem pracy omawiany dodatek do wynagrodzenia można zastąpić ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w porze nocnej.