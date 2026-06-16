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Strona główna » Kadry » Wiadomości » 1 lipca pracownicy podmiotów leczniczych dostaną podwyżki – od 469,19 zł do 1046,67 zł

1 lipca pracownicy podmiotów leczniczych dostaną podwyżki – od 469,19 zł do 1046,67 zł

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16 czerwca 2026, 16:02
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pieniądze gotówka podwyżka wynagrodzenia lekarze medycy
1 lipca pracownicy podmiotów leczniczych dostaną podwyżki – od 469,19 zł do 1046,67 zł
piosi
Shutterstock

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1 lipca wzrosną wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych. Podwyżka wyniesie od 469,19 zł do 1046,67 zł. Najwięcej otrzymają lekarze ze specjalizacją, najmniej pracownicy działalności podstawowej.

Od 1 lipca podwyżka dla pracowników podmiotów leczniczych

1 lipca wzrosną wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych. Ich pensje nie mogą być niższe niż:

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  1. 12910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł) w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45),
  2. 11485,59 zł (wzrost o 931,17 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29),
  3. 10595,23 zł (wzrost o 858,98 zł) dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19),
  4. 7772,63 zł (wzrost o 685,75 zł) w przypadku stażysty (współczynnik pracy 0,95),
  5. 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02),
  6. 8369,34 zł (wzrost o 678,52 zł) dla fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94),
  7. 7036,28 zł (wzrost o 882,57 zł) dla innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego (współczynnik pracy 0,86),
  8. 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1),
  9. 6944,77 zł (wzrost o 563,03 zł) dla pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78),
  10. 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65).

Coroczne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego są obowiązkowe

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych określa, że podmioty lecznicze każdego roku na dzień 1 lipca dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia pracowników stosuje się tzw. współczynniki pracy. Współczynniki różnią w zależności od grupy zawodowej, do której należy pracownik, i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Rząd chce zbierać informacje o zarobkach medyków

16 czerwca rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Nowe przepisy mają pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem.

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Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – instytucja doradcza wspierająca Ministerstwo Zdrowia - otrzymuje ze szpitali i przychodni zanonimizowane informacje o wynagrodzeniach. Tym samym Agencja nie może przypisać kontraktów do jednej osoby i ustalić łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretnego medyka.

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To, że rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, może mieć związek z głośną aferą dotyczącą niebotycznego wynagrodzenia jednego z lekarzy zatrudnionego w warszawskim szpitalu. Lekarz ten, będący w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

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Źródło: INFOR
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