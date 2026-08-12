14 sierpnia nic nie załatwisz w ZUS? Wszystkie placówki stacjonarne będą zamknięte

Dnia 14 sierpnia 2026 r. nic nie załatwisz w ZUS, ponieważ wszystkie placówki stacjonarne będą zamknięte. Tego dnia pracownicy Zakłady odbierają wolne w zamian za święto 15 sierpnia wypadające w tym roku w sobotę. Czy można w inny sposób skorzystać z usług ZUS?

14 sierpnia 2026 r. ZUS będzie zamknięty

W piątek, 14 sierpnia 2026 r., wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą nieczynne. Tego dnia nie będzie również działała infolinia ZUS. Warto zaplanować wizytę w ZUS z wyprzedzeniem i nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Piątek, 14 sierpnia, będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZUS w zamian za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia. Wszystkie niezbędne sprawy warto załatwić stacjonarnie w czwartek 13 sierpnia.

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Jak tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim - Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS, bo funkcjonują usługi online na eZUS. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną, czy o „stażowe” lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę, albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS.

Załatw sprawę w ZUS online

Dodatkowo rzeczniczka ZUS podpowiada, jak w inne dni można załatwić sprawy w ZUS bez wychodzenia w domu. Zamiast wychodzić z domu, gdy musisz coś załatwić w ZUS a za oknem upał, lepiej wybrać bezpieczną i wygodną rozmowę online. E-wizyta w ZUS pozwala na kontakt z doradcą ZUS z domowego zacisza, czy też innego miejsca na świecie. Wystarczy smartfon lub komputer z kamerą z dostępem do internetu oraz chwila wolnego czasu.

Ważne E-wizyty nie będą umawiane na dzień 14 sierpnia z powodu nieobecności pracowników Zakładu w pracy. To sposób na prostsze załatwianie spraw w dni pracy ZUS.

E-wizyty w ZUS to duże ułatwienie dla klientów, którzy swoje sprawy w ZUS mogą załatwić bez wychodzenia z domu. Podczas rozmowy online można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy z doradcą ds. ulg i umorzeń oraz potwierdzić swój profil w eZUS. - Z e-wizyty można skorzystać z każdego miejsca na ziemi, ale trzeba pamiętać, że pomieszczenie, z którego będziemy się łączyli, nie może znajdować się w miejscu publicznym, gdzie panuje duży hałas i są osoby postronne – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

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W ciągu roku z e-wizyt korzysta ok. 142 tys. klientów ZUS. W tym na Dolnym Śląsku ponad 11,4 tys. Wideorozmowy prowadzone w legnickim oddziale ZUS to ok. 2 tys., w wałbrzyskim 3,3 tys. i wrocławskim 6 tys.

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E-wizyta w ZUS - jak się umówić?

Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do internetu. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby: poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyta lub przez aplikację mObywatel wchodząc w zakładkę „Usługi” i wybierając kafelek „e-wizyta w ZUS”. - Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania. Jeśli dostępne terminy nie pasują, można umówić się na spotkanie z ekspertem z innego oddziału – zachęca Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić jeszcze swoje dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. Na koniec, pozostaje nam tylko potwierdzenie rezerwacji. - Po umówieniu e-wizyty klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. ZUS przypomni mu o tej wizycie mailem dzień przed konsultacją, a także w dniu e-wizyty sms-em, jeśli na etapie rezerwacji podał numer telefonu. Aby połączyć się z pracownikiem ZUS-u, należy w wybranym dniu i godzinie spotkania online otworzyć link otrzymany w mailu – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Osoby, które rezerwowały taką wizytę w aplikacji mObywatel mogą połączyć się z konsultantem bezpośrednio z aplikacji poprzez dotknięcie przycisku „Dołącz do spotkania”. Jeśli w czasie spotykania chcemy uzyskać dane ze swojego konta, musimy pokazać do kamery dokument tożsamości.

Można odwołać e-wizytę w ZUS

ZUS przypomina, że w każdej chwili można odwołać umówioną e-wizytę. Wystarczy kliknąć link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. - Nie wszystkie osoby, które umówiły się na wideokonsultację z niej skorzystały. Jedni pamiętali o tym, aby anulować e-wizytę, by mógł z niej skorzystać ktoś inny, a inni niestety nie. Warto o tym pamiętać, by dać szansę na konsultacje danego dnia innym osobom – dodaje rzeczniczka.