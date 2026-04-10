REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS

Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 kwietnia 2026, 15:49
Tomasz Kowalski
Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.

Ograniczenia w dostępie do eZUS i strony internetowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do strony internetowej www.zus.pl oraz portalu eZUS i wszystkich jego funkcji. Utrudnienia mogą wystąpić w sobotę 11 kwietnia od godziny 18.00 do 24.00. Ma to związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

W tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mZUS dla lekarza – ZUS - jeśli lekarz ma zainstalowaną aplikację i jest ona sparowana z kontem eZUS.

Dostępna będzie również aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych.

Przerwy w dostępie do Węzła Krajowego

Już w piątek, 10 kwietnia, od godziny 22.00 do 01.00 dnia następnego oraz w niedzielę, 12 kwietnia, od godziny 16.00 do 22.00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do Węzła Krajowego.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

ZUS informuje, że w tym czasie będzie można korzystać z portalu eZUS. Mogą jednak występować utrudnienia podczas:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • logowania i rejestracji profilu na eZUS za pomocą metod udostępnionych w ramach Węzła Krajowego,
  • podpisywania dokumentów za pomocą Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego – w tym dokumentów ubezpieczeniowych w aplikacji ePłatnik i elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.

Rejestracja profilu, logowanie do eZUS oraz podpisywanie dokumentów będzie możliwe wszystkimi innymi udostępnionymi metodami.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA