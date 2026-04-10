W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.

Ograniczenia w dostępie do eZUS i strony internetowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do strony internetowej www.zus.pl oraz portalu eZUS i wszystkich jego funkcji. Utrudnienia mogą wystąpić w sobotę 11 kwietnia od godziny 18.00 do 24.00. Ma to związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

W tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mZUS dla lekarza – ZUS - jeśli lekarz ma zainstalowaną aplikację i jest ona sparowana z kontem eZUS.

Dostępna będzie również aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych.

Przerwy w dostępie do Węzła Krajowego

Już w piątek, 10 kwietnia, od godziny 22.00 do 01.00 dnia następnego oraz w niedzielę, 12 kwietnia, od godziny 16.00 do 22.00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do Węzła Krajowego.

ZUS informuje, że w tym czasie będzie można korzystać z portalu eZUS. Mogą jednak występować utrudnienia podczas:

logowania i rejestracji profilu na eZUS za pomocą metod udostępnionych w ramach Węzła Krajowego,

i na eZUS za pomocą metod udostępnionych w ramach Węzła Krajowego, podpisywania dokumentów za pomocą Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego – w tym dokumentów ubezpieczeniowych w aplikacji ePłatnik i elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.

Rejestracja profilu, logowanie do eZUS oraz podpisywanie dokumentów będzie możliwe wszystkimi innymi udostępnionymi metodami.