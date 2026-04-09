Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?

Opiekunowie maluchów z nowymi przywilejami

Projekt zmieniający ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje wiele zmian m.in. wprowadzenie rejestru żłobków. Ma też pojawić się nowa forma opieki, czyli punkt opieki dziennej. W takich miejscach opiekę będą sprawowali dzienni opiekunowie. Nowelizacja zawiera też kilka modyfikacji w popularnym programie „Aktywny rodzic”.

REKLAMA

REKLAMA

W nowej ustawie znalazły się też zachęty do pozostania w zawodzie opiekuna. Chodzi o:

• prawo do płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• ustanowienie dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka z możliwością otrzymania nagrody pieniężnej za wybitne osiągniecia i zaangażowanie w opiekę nad najmłodszymi;

REKLAMA

• posiadanie legitymacji oraz możliwość skorzystania z ulgi 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego;

• wprowadzenie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Nagroda dla opiekuna małego dziecka

Nagrodę pieniężną osobom sprawującym opiekę w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie mógł przyznać minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W szczególności takie wyróżnienie otrzymają autorzy wybitnych prac pedagogicznych czy opiekunowie, których działalność w sposób wyróżniający się przyczynia się do podnoszenia jakości opieki wczesnodziecięcej.

Nagroda przyznawana przez ministra będzie wynosiła nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przyznawana przez wojewodę nie więcej niż półtorakrotność minimalnej pensji. Wysokość nagrody przyznanej przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta określi uchwała rady gminy.

Opiekun funkcjonariuszem publicznym

Projektowane przepisy dają też opiekunom ochronę prawnokarną podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także w sytuacjach pozostających w związku z ich pełnieniem.

„Takie rozwiązanie jest istotne, ponieważ praca opiekunów wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci, a także z koniecznością utrzymania autorytetu wobec rodziców i opiekunów prawnych. Dodatkowo przyznanie opiekunom ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych stanowi wyraz uznania dla społecznej roli tej grupy zawodowej oraz zwiększa realną ochronę ich nietykalności i bezpieczeństwa” – uzasadnia resort rodziny.

Przypomnijmy, iż z podobnej ochrony aktualnie korzystają nauczyciele zatrudnieni w szkołach czy przedszkolach.

Czas wolny od obowiązków na szkolenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z projektem dodatkowy czas wolny na szkolenia ma wynosić 16 godzin rocznie lub dwa dni rocznie.

Dyrektor będzie mógł zdecydować o zamknięciu w tym czasie żłobka. Trzeba będzie poinformować o tym rodziców nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym zamknięciem placówki.

Legitymacja opiekuna małego dziecka i ulga na bilety kolejowe

Rząd planuje wprowadzenie 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Takie prawo przysługiwałoby wszystkim opiekunom i dziennym opiekunom.

Aby potwierdzić nowe uprawnienia, zostanie wprowadzona legitymacja dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym i dziennych opiekunów. Wizualizacja legitymacji odbywać się będzie w aplikacji mOBYWATEL. Dla osób, które nie są uprawnione do korzystania z aplikacji, będzie możliwość wydania legitymacji plastikowej.

Nowe wymagania dla opiekunów w żłobku

Co ważne, nowe przepisy kładą też spory nacisk na podnoszenie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad maluchami. Od 1 stycznia 2027 r. mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące nowego systemu szkoleń. Opiekunowie nie spełniający nowych wymagań, będą musieli do 1 stycznia 2029 r. odbyć 30-godzinne szkolenie z zakresu standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niektóre nowości już w 2027 roku

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. Prawo do płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ma obowiązywać wcześniej, bo już od 1 stycznia 2027 r. Podobnie regulacje ustanawiającej 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka z możliwością otrzymania nagrody pieniężnej i wprowadzenie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Posiadanie legitymacji opiekuna małego dziecka oraz możliwość skorzystania z ulgi 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla opiekunów zatrudnionych w instytucjach publicznych będzie możliwe od 1 kwietnia 2028 r., a w instytucjach niepublicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.

Projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.