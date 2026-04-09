Strona główna » Kadry » Wiadomości » Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie

Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie

09 kwietnia 2026, 18:21
[Data aktualizacji 09 kwietnia 2026, 18:28]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Nowe przepisy mają podnieść prestiż zawodu opiekuna małego dziecka
Nowe przepisy mają podnieść prestiż zawodu opiekuna małego dziecka
shutterstock

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?

Opiekunowie maluchów z nowymi przywilejami

Projekt zmieniający ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje wiele zmian m.in. wprowadzenie rejestru żłobków. Ma też pojawić się nowa forma opieki, czyli punkt opieki dziennej. W takich miejscach opiekę będą sprawowali dzienni opiekunowie. Nowelizacja zawiera też kilka modyfikacji w popularnym programie „Aktywny rodzic”.

W nowej ustawie znalazły się też zachęty do pozostania w zawodzie opiekuna. Chodzi o:

• prawo do płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• ustanowienie dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka z możliwością otrzymania nagrody pieniężnej za wybitne osiągniecia i zaangażowanie w opiekę nad najmłodszymi;

• posiadanie legitymacji oraz możliwość skorzystania z ulgi 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego;

• wprowadzenie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Nagroda dla opiekuna małego dziecka

Nagrodę pieniężną osobom sprawującym opiekę w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie mógł przyznać minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W szczególności takie wyróżnienie otrzymają autorzy wybitnych prac pedagogicznych czy opiekunowie, których działalność w sposób wyróżniający się przyczynia się do podnoszenia jakości opieki wczesnodziecięcej.

Nagroda przyznawana przez ministra będzie wynosiła nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przyznawana przez wojewodę nie więcej niż półtorakrotność minimalnej pensji. Wysokość nagrody przyznanej przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta określi uchwała rady gminy.

Opiekun funkcjonariuszem publicznym

Projektowane przepisy dają też opiekunom ochronę prawnokarną podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także w sytuacjach pozostających w związku z ich pełnieniem.

„Takie rozwiązanie jest istotne, ponieważ praca opiekunów wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci, a także z koniecznością utrzymania autorytetu wobec rodziców i opiekunów prawnych. Dodatkowo przyznanie opiekunom ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych stanowi wyraz uznania dla społecznej roli tej grupy zawodowej oraz zwiększa realną ochronę ich nietykalności i bezpieczeństwa” – uzasadnia resort rodziny.

Przypomnijmy, iż z podobnej ochrony aktualnie korzystają nauczyciele zatrudnieni w szkołach czy przedszkolach.

Czas wolny od obowiązków na szkolenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z projektem dodatkowy czas wolny na szkolenia ma wynosić 16 godzin rocznie lub dwa dni rocznie.

Dyrektor będzie mógł zdecydować o zamknięciu w tym czasie żłobka. Trzeba będzie poinformować o tym rodziców nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym zamknięciem placówki.

Legitymacja opiekuna małego dziecka i ulga na bilety kolejowe

Rząd planuje wprowadzenie 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Takie prawo przysługiwałoby wszystkim opiekunom i dziennym opiekunom.

Aby potwierdzić nowe uprawnienia, zostanie wprowadzona legitymacja dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym i dziennych opiekunów. Wizualizacja legitymacji odbywać się będzie w aplikacji mOBYWATEL. Dla osób, które nie są uprawnione do korzystania z aplikacji, będzie możliwość wydania legitymacji plastikowej.

Nowe wymagania dla opiekunów w żłobku

Co ważne, nowe przepisy kładą też spory nacisk na podnoszenie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad maluchami. Od 1 stycznia 2027 r. mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące nowego systemu szkoleń. Opiekunowie nie spełniający nowych wymagań, będą musieli do 1 stycznia 2029 r. odbyć 30-godzinne szkolenie z zakresu standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niektóre nowości już w 2027 roku

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. Prawo do płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ma obowiązywać wcześniej, bo już od 1 stycznia 2027 r. Podobnie regulacje ustanawiającej 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka z możliwością otrzymania nagrody pieniężnej i wprowadzenie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Posiadanie legitymacji opiekuna małego dziecka oraz możliwość skorzystania z ulgi 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla opiekunów zatrudnionych w instytucjach publicznych będzie możliwe od 1 kwietnia 2028 r., a w instytucjach niepublicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.

Projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (UD181)

Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
Co dla dziecka z autyzmem? Orzeczenie i świadczenia w 2026 roku
Co dla dziecka z autyzmem? Orzeczenie i świadczenia w 2026 roku
Źródło: INFOR
Kadry
Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV wygenerowanych przez AI. Praca w dobie sztucznej inteligencji
09 kwi 2026

Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV, wygenerowanych przez AI. Jak wygląda rynek pracy w dobie sztucznej inteligencji? Jakie 3 najciekawsze zjawiska można zaobserwować? Z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się kadrom w 2026 roku?
Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie
09 kwi 2026

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?
Rząd walczy z ubóstwem. Zasiłki rodzinne będą częścią świadczeń z pomocy społecznej?
09 kwi 2026

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po zmianach świadczenia rodzinne, będą częścią świadczeń w pomocy społecznej. Projekt ma przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa, m. in. przez coroczną weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.
Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.

Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
