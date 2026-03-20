Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

Gazeta Wyborcza przytacza dane z rankingu najszybciej wyludniających się gmin, opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską.

REKLAMA

REKLAMA

Wynika z niego, że w 2023 roku liczba ludności Polski spadła o ponad pół miliona, do 37,637 mln, a w 2024 roku do 37,489 mln, czyli niemal o kolejne 150 tys. osób.

Aby pokazać skalę zmian w liczebności populacji miast i wsi, naukowcy wzięli pod uwagę dane z lat 2009-2024.

Miasta na prawach powiatu. Kto traci, kto zyskuje?

Wśród miast na prawach powiatu nie ma ani jednego, które zyskiwałoby mieszkańców. W najlepszej sytuacji są Żory i Suwałki, gdzie spadek liczby mieszkańców był symboliczny. Źle jest w Bytomiu, gdzie w latach 2009-2024 miasto straciło 19,95 proc. mieszkańców, Zabrzu (18,76 proc.), Wałbrzychu (18.63 proc.) i Sopocie (18,24 proc.).

REKLAMA

Wśród dużych miast wojewódzkich mieszkańców zyskało jedynie kilka: Wrocław (wzrost o 6,44 proc.), Gdańsk (7,02 proc.), Kraków (7,16 proc.), Warszawa (8,71 proc.) oraz Rzeszów (9,15 proc.). Przybywało za to mieszkańców w małych gminach, które są „obwarzankami” wielkich metropolii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konsekwencje depopulacji

„Depopulacja nie jest jednak wyłącznie statystycznym trendem, to proces o poważnych konsekwencjach ustrojowych i społecznych. Wpływa na koszty i dostępność usług publicznych, osłabia potencjał administracyjny gmin oraz może prowadzić do spadku konkurencyjności wyborów samorządowych i pogorszenia jakości demokracji lokalnej. Pojawia się także ryzyko „spirali upadku”, w której likwidacja szkół, transportu czy usług publicznych dodatkowo przyspiesza odpływ mieszkańców” – cytuje gazeta wnioski autorów raportu.