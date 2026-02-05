REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują

Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 09:58
ryzyko finanse oszczędzanie inwestowanie
Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Paradoks ryzyka polega na tym, że nie osoby zamożne, a te, które zarabiają najmniej najwięcej ryzykują. Chodzi o osoby z wykształceniem podstawowym o zarobkach do 1 tys. zł. Co ciekawe, przy zarabianiu powyżej tej kwoty do 2999 zł Polacy wybierają już tylko bezpieczne formy oszczędzania. O czym to świadczy?

Osoby, które zarabiają najmniej, najczęściej ryzykują finansowo

To nie zamożni wizjonerzy, ale osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym najczęściej podejmują ryzykowne decyzje finansowe - wynika z najnowszego badania platformy Raisin. W tej grupie skłonność do ryzyka deklaruje niemal co czwarty badany (23,5%), podczas gdy wśród osób z wyższym wykształceniem ten odsetek spada do zaledwie 6,7%. Dane obalają mit, że ryzyko jest domeną bogatych.

REKLAMA

REKLAMA

Skłonność do podejmowania ryzyka częściej wynika z braku stabilności finansowej i ograniczonych możliwości odkładania pieniędzy niż z wysokich dochodów. Eksperci Raisin zauważają, że ryzykowne decyzje są niekiedy próbą poprawy własnej sytuacji finansowej, a rzadziej świadomą strategią zwiększania zysków. Najwyższy odsetek osób preferujących wyższe ryzyko w zamian za potencjalne zyski występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym (23,5%). Dla porównania, wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym było to 5,7%. Nieco większą skłonność do ryzyka widać także wśród osób młodych (25-34 lata - 9,6%).

Jak wiek i płeć wpływają na zaufanie finansowe Polaków

Jak wiek i płeć wpływają na zaufanie finansowe Polaków

Źródło zewnętrzne

Kto boi się utraty pieniędzy?

Największą awersję do ryzyka widać w grupie osób o niskich dochodach (od 1000 do 2999 zł netto). Aż 66% respondentów z tego segmentu wybiera wyłącznie rozwiązania bardzo bezpieczne. Co zaskakujące, osoby deklarujące dochody poniżej 1000 zł wykazują mniejszą ostrożność. To wyraźny paradoks: strach przed stratą jest najsilniejszy tam, gdzie udało się zbudować minimalną stabilność, ale brakuje jakiegokolwiek marginesu na błąd. - Ryzyko finansowe w Polsce często nie wynika z chęci maksymalizacji zysku, lecz z braku faktycznej alternatywy – komentuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce. - Gdy oszczędności nie dają poczucia stabilności, bezpieczeństwo przestaje być dla nas oczywistym wyborem. W takich warunkach decyzje, które z zewnątrz wyglądają na ryzykowne, mogą być postrzegane jako racjonalna próba zmiany swojej sytuacji.

Czy Polacy ufają bankom?

Polacy najczęściej wybierają rozwiązania instytucjonalne: lokaty bankowe (40,5%) oraz konta oszczędnościowe (34,1%). Zaufanie do banków rośnie wraz z wiekiem - w grupie 55–64 lata lokaty wskazuje ponad połowa respondentów. Na trzecim miejscu znalazły się obligacje skarbowe (13,4%). Nowoczesne platformy online pozostają poza głównym nurtem, ale nie przez lęk - jedynie 5,6% badanych deklaruje brak zaufania do nich. Barierą jest brak znajomości rozwiązań cyfrowych. - Brak wiedzy i oswojenia są głównymi barierami, które powstrzymują Polaków przed lokowaniem oszczędności w platformy cyfrowe. W warunkach niskiej stopy oszczędności banki i instrumenty państwowe pozostają dla nas naturalnym punktem odniesienia. Stawiamy na rozwiązania, które w teorii mają „nie zawieść”. Nie interesujemy się tym, co tak naprawdę mogłoby się nam opłacać - zauważa Michał Piątek z Raisin.

REKLAMA

Banki czy państwo

Banki czy państwo

Źródło zewnętrzne

Komu Polacy najbardziej ufają, powierzając swoje oszczędności

Komu Polacy najbardziej ufają, powierzając swoje oszczędności

Źródło zewnętrzne

Dlaczego nowe platformy finansowe wciąż budzą nieufność

Dlaczego nowe platformy finansowe wciąż budzą nieufność

Źródło zewnętrzne

Młodzi i kobiety nie lubią ryzyka

Nawet najmłodsi (18–24 lata) wybierają klasykę: nieruchomości, złoto i lokaty. Aż 49,3% młodych deklaruje brak zaufania do kryptowalut. Z kolei u kobiet ostrożność przyjmuje formę defensywną - bezpieczne formy oszczędzania wybiera 53,5% z nich (mężczyźni: 34,9%). - Z danych wyłania się obraz Polski jako rynku, na którym oszczędzanie pełni przede wszystkim funkcję obronną, a nie rozwojową - podsumowuje Piątek. - Krótkoterminowo to podejście jest racjonalne, ale długofalowo ogranicza naszą odporność finansową oraz gotowość do dywersyfikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-8 grudnia 2025 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie platformy Raisin. Próba objęła 800 dorosłych Polaków (402 kobiety i 398 mężczyzn) w wieku od 18 do 80 lat.

Źródło: Raisin

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Bitcoin ma już 16 lat. Historia kryptowalut w Polsce. Kto w nie inwestuje? O co chodzi z unijnymi przepisami MICA?
Bitcoin ma już 16 lat. Historia kryptowalut w Polsce. Kto w nie inwestuje? O co chodzi z unijnymi przepisami MICA?
Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]
Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]
W kryzysie Polacy zaczęli oszczędzać i teraz już im to zostało. Stajemy się przez to bardziej zamożni?
W kryzysie Polacy zaczęli oszczędzać i teraz już im to zostało. Stajemy się przez to bardziej zamożni?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kobiety chcą decydować w pracy, jednak napotykają bariery. Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381
05 lut 2026

Można zauważyć, że coraz większa liczba kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie, także w sektorze finansowym. Niestety tylko 16% z nich uważa, że faktycznie mają wpływ na strategiczne decyzje. Odsetek ten spada z roku na rok. Jakie bariery zewnętrzne i wewnętrzne napotykają kobiety w pracy? Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381, która poprawia równowagę płci w pracy.
Jak skutecznie nauczyć się języka obcego – tradycyjne podejście i nowe technologie. Dlaczego w świecie automatycznych tłumaczeń warto uczyć się języków?
05 lut 2026

Rozwój sztucznej inteligencji, personalizacji i mikro-nauki znacząco zmienia sposób przyswajania wiedzy, ale częściej obserwujemy też potrzebę „powrotu do podstaw”: bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, nauki w małych grupach i praktykowania autentycznej komunikacji. Nauka języków umożliwia funkcjonowanie w zmieniającym się świecie pracy, migracji i relacji międzyludzkich, ale aby była skuteczna, uczący się będą musieli znaleźć równowagę pomiędzy nowoczesnymi narzędziami a ludzkim pierwiastkiem.
Człowiek w centrum energii [WYWIAD PGE]
05 lut 2026

Rozmowa z Sandrą Tymińską, dyrektorką HR w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, o wdrożeniu nowej kultury pracy w spółce Skarbu Państwa.
Migracje zmienią rynek pracy w Polsce, AI zabierze pracę? Jakie ryzyka czekają firmy w 2026 roku?
05 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w 2026 rok bez spektakularnych załamań, ale też bez komfortu, do którego wiele firm zdążyło się już przyzwyczaić. Polsce nie grozi masowe bezrobocie wywołane przez sztuczną inteligencję ani gwałtowny krach demograficzny. Dane pokazują stabilną, lecz napiętą sytuację, w której kluczową rolę odegrają dwa procesy: rozwój technologii oraz migracje. To właśnie one – jak pokazują doświadczenia ekspertów Lingo Comm, szkoły języka polskiego jako obcego pracującej na co dzień z migrantami i pracodawcami – będą w najbliższych latach czynnikiem o największym znaczeniu operacyjnym dla przedsiębiorstw.

REKLAMA

Automatyzacja list płac: jak podzielić ten proces na etapy, by ograniczyć ryzyko i błędy
05 lut 2026

Naliczanie list płac w dużych organizacjach to proces o strategicznym znaczeniu – każdy błąd może kosztować firmę nie tylko pieniądze, ale i reputację. Automatyzacja jest odpowiedzią na rosnące wymagania, jednak jej skuteczność zależy od właściwego podziału procesu na etapy. Jak to zrobić, by zminimalizować ryzyko i zachować pełną kontrolę?
Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują
05 lut 2026

Paradoks ryzyka polega na tym, że nie osoby zamożne, a te, które zarabiają najmniej najwięcej ryzykują. Chodzi o osoby z wykształceniem podstawowym o zarobkach do 1 tys. zł. Co ciekawe, przy zarabianiu powyżej tej kwoty do 2999 zł Polacy wybierają już tylko bezpieczne formy oszczędzania. O czym to świadczy?
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
05 lut 2026

Pamiętaj, że w 2026 r. pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z wykonywania pracy - jeżeli tylko o to zawnioskujesz. Chodzi o zdarzenia związane z siłą wyższą, która w literaturze i orzecznictwie jest dość szeroko interpretowana. Tak więc w naprawdę wielu przypadkach możesz skorzystać z 2 dni wolnego albo 16 godzin.
Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury. Jak odkładamy pieniądze na starość?
04 lut 2026

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość przyszłej emerytury. Dlaczego? Uzasadnieniem jest mniejsza obawa o środki finansowe na późniejsze lata. Z roku na rok rośnie liczba Polaków oszczędzających na emeryturę. W jaki sposób odkładamy pieniądze na starość?

REKLAMA

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne? [WYWIAD]
04 lut 2026

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne zarobkowania na własny rachunek? Od czego w ogóle zacząć? Jakie są największe trudności? Zapraszam do przeczytania wywiadu z Martą Polowczyk, Useme.
Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w 2026 r.? Luty jest jednym z tych miesięcy
05 lut 2026

Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA