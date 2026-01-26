REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]

Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 12:36
[Data aktualizacji 26 stycznia 2026, 12:46]
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
luty 2026 kalendarz do druku
luty 2026 kalendarz do druku
Kinga Olszacka canva
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.

Luty 2026 - kalendarz

Jako drugi miesiąc roku luty ma 28 albo 29 dni w roku przestępnym. W tym roku ma 28 dni. Kolejnym rokiem przestępnym będzie rok 2028. Luty nie należy do miesięcy, w których występują święta ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wolne są wszystkie niedziele w roku. Dodatkowo dniami wolnymi tego miesiąca są oczywiście dni wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Najczęściej są to soboty. Biorąc pod uwagę weekendy, w lutym jest 8 dni wolnych od pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

W lutym wypadają ferie zimowe. Poniżej sprawdź terminy ferii dla poszczególnych województw.

Zobacz również:

Luty 2026 – ważne dni

Do świąt, o których warto pamiętać w tym miesiącu, można zaliczyć:

  • 2 lutego 2026 r. (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
  • 12 lutego 2026 r. (czwartek) – Tłusty Czwartek
  • 14 lutego 2026 r. (sobota) - Dzień Zakochanych (Walentynki)
  • 17 lutego 2026 r. (wtorek) - Ostatki
  • 18 lutego 2026 r. (środa) - Popielec

W lutym nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia niedziela handlowa była 25 stycznia 2026 r., a kolejna będzie dopiero 29 marca 2026 r. przed Wielkanocą.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Zobacz również:

Kalendarz luty 2026 do druku

Oto darmowy kalendarz luty 2026 do pobrania w formacie pdf i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera wymienione wyżej święta, wyróżnione weekendy i miejsce na notatki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pobierz kalendarz lutego 2026 »

luty 2026 kalendarz do druku

luty 2026 kalendarz do druku

Infor.pl

Zobacz również:

Luty - przysłowia ludowe

Z każdym miesiącem roku wiążą się ludowe przysłowia. Odnosiły się do pogody, pór roku i świętych patronów konkretnych dni miesiąca. Jakie powiedzenia dotyczą lutego? Oto część z nich:

  • Idzie luty, podkuj buty.
  • Luty bywa w lód okuty.
  • Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki.
  • Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
  • Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.
  • Gdy luty bez mrozu i nieburzliwy, rok bywa słotny i nieurodziwy.
  • W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
  • Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
  • Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję.
  • W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.
  • W lutym wody wiele, w lecie głodne będzie cielę.
  • Na świętego Macieja (24 luty) pierwsza wiosny nadzieja.
  • Kiedy luty puści to marzec wypiecze.
  • Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
  • Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Powiązane
Luty w ogrodzie. Kalendarz ogrodnika [10 ZADAŃ]
Luty w ogrodzie. Kalendarz ogrodnika [10 ZADAŃ]
Ważne zmiany w Kodeksie pracy 2026. Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop oraz formy licznych wniosków i dokumentów kadrowych
Ważne zmiany w Kodeksie pracy 2026. Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop oraz formy licznych wniosków i dokumentów kadrowych
Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]
Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
26 sty 2026

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.
Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?
26 sty 2026

Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
26 sty 2026

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
26 sty 2026

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.

REKLAMA

Stażowe - kiedy ZUS odmawia wydania zaświadczenia. Ważny komunikat ZUS z 26 stycznia 2026 r.
26 sty 2026

W dniu 26 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał informację prasową, która odnosi się do procedury wnioskowania i wydawania zaświadczenia dotyczącego tzw. stażowe. ZUS wskazuje też, kiedy odmawia wydania zaświadczenia - warto wiedzieć jakich błędów uniknąć. Bo jak wynika z informacji ZUS: Do tej pory ZUS odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
23 sty 2026

Zmiana podejścia do choroby - tak, by dawać sobie prawo do odpoczynku i regeneracji bez poczucia winy - jest celem kampanii „MAMY czas na zdrowie”. Kampania to nie tylko wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw, ale również budowanie świadomości społecznej oraz konkretne aktywności na rzecz tworzenia przyjaźniejszych miejsc pracy.

REKLAMA

Reforma PIP a przyszłość kontraktów B2B w IT – między ochroną pracownika a specyfiką branży
22 sty 2026

Planowane zmiany w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, co do których wciąż toczą się rozmowy na szczeblu rządowym, to być może jeden z najbardziej przełomowych projektów legislacyjnych dla polskiego rynku pracy w ostatnich latach, a branża IT będzie jednym z sektorów, który (jeśli projekt dojdzie do skutku odczuje je najsilniej).
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
22 sty 2026

Dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego m.in. dzięki mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS o wynagrodzeniach. Dodali, że dane te mogą zmniejszyć skłonność RPP do obniżki stóp na posiedzeniu w lutym.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA