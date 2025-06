Najmłodsi pracownicy niechętnie idą na zwolnienie lekarskie, dlaczego

Średni wskaźnik absencji chorobowej wśród osób do 29. roku życia w analizowanym okresie wyniósł 2,3%, podczas gdy w grupie wiekowej 30–39 lat – 3,1%, wśród 40–49-latków – 3,5%, a dla pracowników powyżej 50. roku życia – aż 4,4%. Młodsze pokolenie odpowiada także jedynie za 10% udziału w ogólnym wskaźniku absencji w firmach, w porównaniu do 40% w przypadku najstarszych pracowników – wynika z najnowszego raportu polskiej firmy doradczej Conperio.

Średni % udział w kształtowaniu wskaźnika absencji chorobowej w przedsiębiorstwach ze względu na wiek pracowników (dane Conperio):

Pracownicy do 29 r.ż. - 10%,

Pracownicy 30-39 lat - 22%,

Pracownicy 40-49 lat - 28%.

Pracownicy powyżej 50 lat - 40%.

Pokolenie Z: pracownicy niechętni zwolnieniom lekarskim

Choć pokolenie Z bywa krytykowane za częste zmiany pracodawców, brak przywiązania do jednej firmy czy wysokie oczekiwania wobec zatrudnienia, dane dotyczące absencji chorobowej rzucają nowe światło na ich postawę zawodową.

- To pokolenie wychowane w erze mediów społecznościowych, technologii i szybkich zmian. Mimo to – a może właśnie dlatego – wykazuje wysoką świadomość zdrowotną i odpowiedzialność zawodową. Młodzi pracownicy coraz częściej dbają o zdrowie, kondycję psychiczną, a także rzadziej nadużywają zwolnień lekarskich – komentuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes Conperio.

- Owszem, potrafią być nadmiernie roszczeniowi, ale dotyczy to również kwestii podstawowych, takich jak bezpieczeństwo stanowiska pracy czy ogólnie pojęte BHP – na te aspekty są zdecydowanie bardziej wyczuleni niż chociażby pokolenie ich rodziców. Dla wielu z nich praca nie stanowi całego sensu życia, ale jest dodatkiem do realizacji innych planów i korzystania z życia na własnych zasadach. Zetki obserwowały ciężką pracę swoich rodziców, często związaną z wyrzeczeniami i nie chcą powtarzać tego modelu. Gdy coś im nie odpowiada, częściej po prostu zmieniają pracę niż uciekają się do fikcyjnego L4 – dodaje ekspert.

Zwolnienie lekarskie: Polacy go nadużywają, ale nie młodzi

Z danych Conperio wynika, że w 2024 roku ponad 1/3 zwolnień lekarskich w Polsce (34%) była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Nadużycia te generują ogromne koszty dla firm – od strat finansowych, przez spadek efektywności zespołów, po konieczność reorganizacji pracy.

- Polacy mają niestety wyraźną skłonność do nadużywania zwolnień lekarskich, jednak pokolenie Z wyróżnia się tu pozytywnie. Niska absencja w tej grupie to budujący sygnał dla pracodawców – pokazuje, że młodzi pracownicy mogą być stabilnym i odpowiedzialnym elementem zespołu, o ile odpowiednio się ich zaangażuje – dodaje Mikołaj Zając.

Różnice pokoleniowe stają się coraz bardziej widoczne nie tylko w stylu pracy, ale także w podejściu do zdrowia i odpowiedzialności zawodowej. Starsi pracownicy często wykazują większe przywiązanie do miejsca pracy, ale również częściej korzystają z L4 – nierzadko z powodów chronicznych dolegliwości czy zmęczenia zawodowego.

Młodsi z kolei są bardziej mobilni, częściej zmieniają pracę, ale jednocześnie prezentują niższy poziom absencji chorobowej. To zderzenie postaw powinno być impulsem do przemyślenia strategii HR w firmach.

- Warto, by działy HR analizowały dane o absencji nie tylko w kontekście kontroli, ale również jako narzędzie strategiczne. Pokolenie Z może mieć swoje ograniczenia, ale niski poziom nieobecności to sygnał, że warto inwestować w jego rozwój – podkreśla ekspert rynku pracy.

Eksperci Conperio podkreślają, że zarządzanie absencją chorobową powinno być dziś priorytetem każdej firmy, nie tylko ze względu na bezpośrednie koszty finansowe, ale również dla utrzymania płynności procesów, morale i motywacji zespołów. Spadki wydajności, przeciążenia pracowników zastępujących nieobecnych kolegów czy zaburzenia rytmu pracy mogą mieć długofalowe konsekwencje dla całej organizacji – niezależnie od branży.

