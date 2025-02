Wielkanoc 2025 – kiedy dni wolne?

Kiedy wypada Wielkanoc w 2025 roku? Kiedy są dni wolne od pracy? Czy Wielki Piątek 18 kwietnia 2025 roku jest wolny od pracy? Kiedy jest prawosławna Wielkanoc?

Wielkanoc 2025 – kiedy wolne?

Kiedy jest Wielkanoc w 2025 roku? Wielkanoc jak co roku wypada w niedzielę. Tym razem jest to niedziela 20 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z Kodeksem pracy święto ustawowo wolne od pracy (jakim jest oczywiście Wielkanoc), które wypada w niedzielę, nie obniża wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Pracodawca nie musi więc „oddawać” pracownikom w zamian za to święto dodatkowego dnia wolnego.

Wielkanoc 2025: żółty - dni wolne, szary - Wielki Piątek, zielony - niedziela handlowa [Kalendarz] Shutterstock

Wielkanoc 2025 – dzień wolny od pracy

Drugi dzień świąteczny zawsze wypada więc w poniedziałek i jest to już święto wypadające w innym dniu niż niedziela czyli obniżające wymiar czasu w kwietniu o 8 godzin. Poniedziałek Wielkanocny wypada 21 kwietnia 2025 roku.

Ważne Święto ustawowo wolne od pracy wypadające w inny dzień niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Lany poniedziałek jako drugi dzień Wielkanocy jest dniem wolnym od pracy. Wymienia go również ustawa o dniach wolnych od pracy.

Wielkanoc 2025 – data

W zeszłym roku Wielkanoc wypadała na przełomie marca i kwietnia w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2024 r. Tzw. lany poniedziałek pokrył się więc z prima aprilis. W tym roku Wielkanoc mamy później o 19 dni - 20 i 21 kwietnia 2025 r. Co ciekawe, w tym roku również Wielkanoc prawosławna wypada 20 kwietnia. Obchodzimy ją więc w tym samym czasie.

Wielki Piątek wolny od pracy?

Czy Wielki Piątek wypadający przed Wielkanocą jest dniem wolnym od pracy? Polska ustawa o dniach wolnych od pracy nie przewiduje w tym dniu wolnego dla wszystkich pracujących. Jednak zawsze pracodawca może w sposób bardziej korzystny niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących traktować swoich pracowników. Coraz częstszą praktyką jest udzielanie dnia wolnego w Wielki Piątek w ramach dodatkowego benefitu dla pracownika.

Wielki Piątek wypada 18 kwietnia 2025 r. i jest drugim dniem Triduum Paschalnego - najważniejszego okresu w roku liturgicznym katolików. Tego dni Jezus Chrystus umiera na krzyżu i odbywa się Liturgia Męki Pańskiej.

