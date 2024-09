1 października rusza program Aktywny Rodzic. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenia – od 500 zł do 1900 zł

Rusza program Aktywny Rodzic. Jest to program wsparcia finansowego dla rodziców dzieci do lat 3. Wnioski o świadczenia można składać do ZUS już od 1 października 2024 r.

Od 1 października można składać wnioski o świadczenia

Program Aktywny Rodzic dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3. Jego celem jest zapewnienie rodzicom różnorodnych form wsparcia, w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Ma ułatwić pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

REKLAMA

Autopromocja

Program rusza od 1 października 2024 r. i od tego dnia można składać wnioski o świadczenia. Z programu można otrzymać następujące świadczenia:

świadczenie aktywni rodzice w pracy,

świadczenie aktywnie w żłobku (zastępuje dofinansowanie do żłobka),

świadczenie aktywnie w domu (zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy).

Wybór jednego z tych trzech świadczeń będzie zależał wyłącznie od decyzji rodziców.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje aktywnym zawodowo:

matce lub ojcu, z którym dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu,

opiekunowi faktycznemu dziecka (faktycznie się nim opiekującym, który złożył wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

rodzinie zastępczej.

Świadczenie to przysługuje na wniosek i mogą go złożyć tylko wymienione osoby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie jest skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka, które nie ukończyło 3 lat. Podstawową przesłanką warunkującą prawo do świadczenia jest aktywność zawodowa osób ubiegających się o to świadczenie (aktywni zawodowo muszą być oboje rodzice). Świadczenie przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga dodatkowego wsparcia. Przysługuje ono bez względu na osiągane dochody.

Świadczenie aktywnie w żłobku

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje:

rodzicom (matce albo ojcu), opiekunowi prawnemu, osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie to przysługuje na wniosek i mogą go złożyć tylko wymienione osoby.

Świadczenie jest skierowane do rodziców dzieci do lat 3, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Przysługuje ono w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego czy kryterium aktywności zawodowej.

Świadczenie aktywnie w domu

Świadczenie aktywnie w domu jest skierowane do rodzin, w których jedno z rodziców nie wróciło do pracy po urodzeniu się dziecka. Przysługuje:

matce albo ojcu, jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu rodzica, również w przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców,

opiekunem faktycznym dziecka (czyli masz złożony wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, jeśli dziecko to znajduje się pod Twoją opieką).

Świadczenie przysługuje na wniosek i mogą go złożyć tylko wymienione osoby.

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie.

Jak złożyć do ZUS wniosek o świadczenie

Obsługą programu Aktywny Rodzic zajmuje się ZUS. Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie od 1 października 2024 r. ZUS nie rozpatrzy wniosków złożonych w formie papierowej.

Wniosek o świadczenie można złożyć: