Minimalne wynagrodzenie to 4750 zł lub 5050 zł (w pierwszym roku pracy). Po roku przynajmniej 200 zł więcej. Lidl szuka 1000 pracowników

Od 9 września 2024 r. przez kolejne 4 tygodnie Lidl prowadzi kampanię rekrutacyjną. Poszukiwani są pracownicy sklepów i magazynów w całej Polsce. W sumie zatrudnionych ma być przynajmniej 1000 osób. Jakie wynagrodzenia oferuje ten pracodawca?

Pracownik sklepu

Wynagrodzenie w Lidlu na stanowisku Pracownik Sklepu (w pierwszym roku pracy) zaczyna się od minimalnej kwoty 4750 zł brutto i może wynieść nawet 5700 zł brutto. Wynagrodzenie zależy od stażu pracy, czyli dotychczasowego doświadczenia i zakresu obowiązków.



Po roku pracy każdy pracownik sklepu ma gwarantowaną podwyżkę wynagrodzenia (przynajmniej 200 zł), po której zarobki wzrosną do przedziału od 4950 zł do 5900 zł brutto.



Lidl obiecuje też, że po dwóch latach pracy pracownik sklepu otrzyma kolejną podwyżkę, tak by jego zarobki wynosiły (wg obecnych stawek) od 5150 zł do 6150 zł brutto.

Ważne To są kwoty wynagrodzenia przy zatrudnieniu na cały etat. Możliwe jest też zatrudnienie na 75% lub 50% etatu. A także – w ramach tzw. pracy dodatkowej – na 20%, 30% lub 40% etatu (także w piątki i soboty).

Lidl Polska zapewnia, że zatrudniając się na niepełny etat, pracownik otrzymuje te same benefity jak na pełnym etacie – umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną czy Kartę Multisport.

Dla studentów, dorabiających, czy innych osób mogących pracować w ograniczonym wymiarze godzin, Lidl oferuje tzw. pracę dodatkową (na 20%, 30% lub 40% etatu), w ramach której są dwie możliwości:

- wykładanie towaru na hali sprzedaży oraz utrzymywanie czystości oraz

- praca na kasie - tu chodzi głównie o obsługę kasy fiskalnej, dbanie o porządek i wykładanie towaru w obszarze przykasowym.

Pracownik magazynu

Osoby zatrudnione w magazynie Lidla jako Pracownik Magazynu mogą liczyć (w pierwszym roku pracy) na wynagrodzenia od 5050 zł do 5650 zł brutto. W zależności zależało od stażu pracy i doświadczenia. Po roku pracy Lidl obiecuje podwyżkę o co najmniej 300 zł. Pracownicy z rocznym stażem w Lidlu zarabiają w magazynie od 5350 zł do 6000 zł brutto.

Po dwóch latach pracy Pracownik Magazynu otrzyma kolejną podwyżkę! Pracownicy z dwuletnim stażem w Lidlu zarabiają w magazynie od 5600 zł do 6300 zł brutto, a po 3 latach: od 5950 zł do 6600 zł brutto.



Praca w Centrum Dystrybucji Lidla jako Pracownik Magazynu w zależności od kompetencji może polegać m.in. na kompletacji towaru, obsłudze wózka widłowego czy pracy w biurze. Są też stanowiska specjalistyczne i kierownicze.

Praca w biurze

Lidl oferuje także pracę w biurze: w centrali w Jankowicach koło Poznania, a także w regionalnych biurach ekspansji i regionalnych biurach sprzedaży. Więcej informacji na kariera.lidl.pl