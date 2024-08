Niemiecki ZUS (Deutsche Rentenversicherung) w Opolu. Porady emerytalno-rentowe w jęz. polskim i niemieckim: 17-19 września 2024 r.

MOPS na stronach internetowych informują o aktualnej procedurze załatwienia przedłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Załatwić to można poprzez wniosek do powiatowego (miejskiego) zespołu z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z końcowej daty ważności 30 września 2024 r. możliwe jest przedłużenie orzeczenia do 30 marca 2025 r.