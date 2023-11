Zakaz pracy dla kobiet w ciąży w Niemczech (Berufsverbot). Obowiązki pracodawców, prawa kobiet, zasiłek chorobowy

Berufsverbot, czyli zakaz wykonywania zawodu, stanowi istotny aspekt niemieckiego prawa pracy, który przede wszystkim dotyczy kobiet w ciąży. W poniższym artykule omówimy szczegółowo zasady i prawa związane z Berufsverbot, w tym rolę decyzji lekarzy oraz obowiązki pracodawców. Przyjrzymy się również istotnym różnicom między wynagrodzeniem a zasiłkiem chorobowym, a także dowiemy się, jakie prawa przysługują ciężarnym pracownicom i jakie korzyści finansowe im przysługują.

Kiedy stosuje się Berufsverbot?

Berufsverbot jest stosowany w Niemczech w przypadku, gdy wykonywanie określonej pracy może zagrażać zdrowiu pracownika, zwłaszcza gdy chodzi o ciężarne kobiety. Decyzję o nałożeniu Berufsverbot podejmuje lekarz, a nie pracodawca, co jest istotnym aspektem w procesie ochrony zdrowia pracownic w stanie błogosławionym.

W jaki sposób jest nakładany zakaz?

Kiedy lekarz prowadzący stwierdzi, że praca może stanowić zagrożenie dla zdrowia matki lub dziecka, ma prawo wystawić specjalne zaświadczenie lekarskie, znane jako "ärztliches Attest." To zaświadczenie stanowi podstawę do nałożenia zakazu pracy. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania Berufsverbot i nie ma prawa zmuszać pracownika do kontynuowania pracy, która jest uznawana za ryzykowną w kontekście ciąży.

Czy zakaz automatycznie zwalnia z obowiązku świadczenia pracy?

Niekoniecznie. Przed nałożeniem zakazu pracy, lekarz zazwyczaj wystawia także świadectwo (Zeugnis), w którym precyzyjnie określa, w jakim zakresie stanowisko pracy może stwarzać zagrożenie dla zdrowia przyszłej matki. To daje pracodawcy możliwość podjęcia działań mających na celu usunięcie zagrożenia, co pozwala ciężarnej wrócić do pracy, jeśli ryzyko zostanie wyeliminowane.



Warto zaznaczyć, że w przypadku braku aktywnego wykonywania pracy po wystawieniu Berufsverbot, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pełnego wynagrodzenia pracownicy. Jest to ważny aspekt zabezpieczenia finansowego dla ciężarnych pracownic.

Berufsverbot czy Krankengeld? Co wybrać?

Z drugiej strony, istnieje również zasiłek chorobowy zwany "Krankengeld," który jest wypłacany przez kasy chorych (Krankenkassen) w Niemczech pracownikom, którzy nie mogą pracować z powodu choroby przez okres dłuższy niż 6 tygodni. Wysokość zasiłku chorobowego zazwyczaj wynosi około 70% regularnego wynagrodzenia pracownika.



W praktyce oznacza to, że w przypadku Berufsverbot dla ciężarnych kobiet, wynagrodzenie jest zazwyczaj wyższe niż Krankengeld. Wynika to z obowiązku pracodawcy do wypłacania pełnego wynagrodzenia, podczas gdy Krankengeld stanowi jedynie częściowe zabezpieczenie finansowe.



Dlatego zawsze zaleca się omawianie kwestii związanych z Berufsverbot z lekarzem prowadzącym, aby dobrze zrozumieć swoje prawa i korzyści finansowe oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla siebie i swojego dziecka. Wiedza na ten temat jest kluczowa dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla ciężarnych pracownic w Niemczech.

