Najważniejsze zmiany w prawie pracy od lipca 2024 r. Nowe obowiązki pracodawców

Oto najważniejsze zmiany w prawie pracy od lipca 2024 roku. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców? Jakie nowe prawo uzyskuje PIP? Co musi wiedzieć pracodawca? Artykuł porusza kilka ważnych dla pracodawców kwestii.

1.Wyższe minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto. To kolejna podwyżka w tym roku - od 1 stycznia do końca czerwca płaca minimalna wynosiła 4242 zł brutto. Stawka godzinowa przy umowie zlecenia i świadczeniu usług wzrosła do 28,10 zł brutto. Do końca czerwca wynosiła 27,70 zł brutto. Pracodawcy muszą dostosować umowy do nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Wdrażanie ochrony sygnalisty

Do 24 września pracodawcy muszą wdrożyć ustawę o ochronie sygnalistów. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń.

3. Nowość w PIP - zmiana umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę decyzją

Powstał również projekt ustawy przyznający PIP nowe uprawnienie. PIP zmieni umowę cywilnoprawną w umowę o pracę mocą decyzji administracyjnej. Pracodawcy muszą przejrzeć zawierane umowy cywilnoprawne czy przypadkiem nie wypełniają znamion stosunku pracy.

4. Zmiany w liczeniu okresu zatrudnienia

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dodaje art. 3021. Zgodnie z nowym przepisem do okresu zatrudnienia wliczać się będzie oprócz stosunku pracy i stosunków służbowych umowy cywilnoprawne, umowy agencyjne, działalność gospodarczą, a także odpłatną pracę w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Zmiana ta ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.