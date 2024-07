Czterodniowy tydzień pracy. Sceptycyzm rośnie z wiekiem, ale młodzi najbardziej obawiają się spadku wynagrodzeń

Trwa dyskusja nad wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy. Temat budzi kontrowersje, bowiem Polacy obawiają się spadku zarobków. 70 proc. osób w wieku 18-44 lat sądzi, że skrócenie tygodnia pracy poprawiłoby ich zawodową satysfakcję. W starszych pokoleniach takiego zdania jest niecałe 60 proc.

Strach przed spadkiem zarobków

Wśród polskich Zetek – osób w wieku 18-27 lat - co trzecia obawia się, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy spowoduje obniżenie zarobków samych pracowników lub pracowników i pracodawców, wynika z badania ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej.

Wśród starszych generacji obawia się tego mniej więcej co czwarty respondent. Jednak Zetki wydają się skłonne, by to zaakceptować – mimo obaw niemal 70 proc. popiera pomysł skrócenia czasu pracy.

Krótszy tydzień pracy i większa wydajność

Prawie połowa polskich milenialsów (28-44 lata) jest zdania, że czterodniowy tydzień pracy pozwoliłby im najwydajniej wykonywać swoje obowiązki. W grupie osób z pokolenia X (45-59 lat) tego zdania jest 43 proc., wśród Zetek – 38 proc., a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) – 35 proc.

Jednocześnie ok. 70 proc. Zetek i milenialsów sądzi, że skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień poprawiłoby ich zawodową satysfakcję. W starszych pokoleniach takiego zdania jest niecałe 60 proc.

Przedstawiciele wszystkich grup wiekowych zgadzają się, że w wyniku wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy liczba zadań do wykonania pozostałaby bez zmian lub uległa zwiększeniu – najsilniej są o tym przekonane osoby w wieku powyżej 60 lat (92 proc.).

Skrócenie czasu pracy to dobry pomysł

Mimo powyższych zastrzeżeń wszystkie grupy wyrażają duże poparcie dla pomysłu skrócenia tygodnia pracy o jeden dzień. Poparcie spada jednak wraz z wiekiem.

Wśród Zetek i milenialsów jest to niemal 70 proc., 64 proc. w pokoleniu X oraz 53 proc. wśród osób powyżej 60 lat. Wśród tych ostatnich znajdziemy też najwięcej przeciwników tego pomysłu (22 proc.) oraz niezdecydowanych (25 proc.).

Co zamiast skrócenia tygodnia pracy

Gdyby tydzień pracy został skrócony z obecnych 40 godzin do 32 godzin to, niezależnie od wieku, większość Polaków wolałaby pracować przez 4 dni po 8 godzin, niż przez 5 dni po 6,4 godziny.

- Według oficjalnych zapowiedzi skrócenie obecnego wymiaru czasu pracy miałoby nastąpić jeszcze w obecnej kadencji rządu, a więc w ciągu niecałych czterech lat. Brane pod uwagę są dwie możliwości – pięć dni pracy po 7 godzin lub 4 dni pracy po 8 godzin. Według naszego badania zdecydowanie większe zainteresowanie budzi ta druga opcja, szczególnie w najmłodszym pokoleniu na rynku pracy. Niezależnie od tych potencjalnych zmian warto jednak, by pracodawcy brali pod uwagę również zwiększenie wymiaru pracy zdalnej lub hybrydowej. Zdaniem samych pracowników pozytywnie wpłynęłaby ona na ich wydajność – wśród Zetek uważa tak niemal ⅓, a w grupie milenialsów prawie ¼. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak platforma ClickMeeting, zdecydowanie łatwiej o zachowanie wysokiej efektywności. Odpowiadanie na potrzeby pracowników i zapewnianie im komfortowych warunków pracy ma bez wątpienia pozytywny wpływ na działanie firmy i osiągane przez nią wyniki – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Gdyby wdrożenie 4-dniowego tygodnia pracy okazało się niemożliwe, zwiększenie wymiaru pracy zdalnej lub hybrydowej byłoby dobrym motywatorem dla pracowników, szczególnie tych młodszych – chciałoby go 66 proc. Zetek lat oraz 55 proc. milenialsów.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 r. na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku:

18-27 lat (18 proc.),

28-44 lata (44 proc.),

45-59 lat (33 proc.),

60 lat i powyżej (6 proc.).

Wśród ankietowanych 47 proc. to kobiety, a 53 proc. to mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tys. mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tys. (12 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.).

Źródło:

ClickMeeteng