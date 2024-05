ZUS: Wkrótce zmienią się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Kiedy zawieszenie świadczenia?

Nowe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów zaczną obowiązywać od czerwca 2024 r. Dolny próg wzrośnie o niemal 425 zł. Drugi, wyższy limit zwiększy się o blisko 790 zł.

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów od 1 czerwca

Od 1 czerwca 2024 r. będą obowiązywać nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów.

- Limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku, tj. w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. Nie wszyscy świadczeniobiorcy ZUS-u muszą ich przestrzegać. Grupą osób, która powinna je śledzić, są wcześniejsi emeryci i renciści. Po przekroczeniu 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie, wypłata świadczenia może zostać obniżona lub zawieszona – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jaka będzie wysokość limitów dorabiania

Dolny limit bezpiecznego dorabiania od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. będzie wyższy o około 425 zł od obecnego, obowiązującego do końca maja. Wyniesie on 5703,20 zł brutto miesięcznie. Zarobki do tej kwoty nie będą miały wpływu na zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Drugi, wyższy próg wzrośnie o blisko 790 zł i wyniesie 10591,60 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tego pułapu może skutkować zawieszeniem wypłaty wcześniejszej emerytury bądź renty.

Zmniejszenie świadczenia

Dodatkowe przychody wcześniejszego emeryta lub rencisty, które mieszczą się między nowymi kwotami granicznymi, mogą spowodować zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia różni się w zależności od rodzaju świadczenia. Te kryteria zmieniły się w marcu 2024 r. i będą obowiązywać do końca lutego 2025 r.

Kwota maksymalnego zmniejszenia od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

Kwota Świadczenie 890,63 zł emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 668,01 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 757,08 zł renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

Kto może dorabiać bez limitu

Limity w dorabianiu do świadczeń z ZUS-u nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65. Lat).

- Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2024 r. to 1780,96 zł brutto). Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – wyjaśnia rzeczniczka.

Osiągane zarobki nie dotyczą osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może dorabiać bez ograniczeń.