Dżem, miód, soki i cukier: nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Rewolucyjne dyrektywy śniadaniowe!

Miód

Jak wskazuje UE: nowe przepisy wprowadzą konieczność nie tylko oznaczenia, czy miód pochodzi z UE czy nie. Obowiązkowe będzie również podanie krajów pochodzenia, w kolejności malejącej i z wykazem, jaki procent produktu pochodzi z każdego z nich. Dlaczego? tamten sezon dla pszczelarzy był wyjątkowo trudny, nie dość, że były problemy z wybieraniem miodu, chorobami pszczół to i rynek zbyt nie był taki jak zwykle. Wynikało to z jednej prostej rzeczy: do Polski sprowadzano miód z Ukrainy a nawet z Chin (sic!) i sprzedawano po znacznie zaniżonych cenach. Polscy pszczelarze nie godzą się z takimi praktykami, jasno wskazując, że miód musi być oznaczony skąd pochodzi. Z powodu obaw, że producenci miodu dodają cukier do produktów pszczelarskich, UE chce wzmocnić kontrolę i rozwinąć metody wykrywania tego zjawiska. Ma również wprowadzić system identyfikacji, który pozwoli na wskazanie pochodzenia miodu od konkretnego pszczelarza lub importera.

Soki owocowe

UE wskazuje również, że aktualne regulacje już nałożyły obowiązek rozróżnienia między nektarami owocowymi, które mogą zawierać dodatek cukru, a sokami owocowymi, które nie mogą. Jednak wielu konsumentów nie jest świadomych tej różnicy.

Ważne Sok a nektar Soki owocowe będą mogły używać oznakowania na etykietach, że zawierają „tylko naturalnie występujące cukry”. Jeśli usunięto przynajmniej 30% naturalnie występujących cukrów, soki będą mogłby być oznaczone jako „o zmniejszonej zawartości cukru”. Producenci, którzy chcieliby stosować ten tekst na etykiecie, nie mogą używać słodzików, aby poprawić i zmienić smak, konsystencję lub jakość swoich produktów.

Dżemy i marmolady

Jeżeli chodzi o dżemy i marmolady to minimalna zawartość owoców w dżemach zostanie podwyższona, co oznacza, że będą zawierały mniej cukru. Dżemy będą musiały zawierać przynajmniej 450 g owoców na kilogram (wcześniej było to 350 g), a wysokiej jakości dżemy 500 g owoców na kilogram (wcześniej było to 450 g).

Ważne MARMOLADA Nazwa „marmolada” jest obecnie stosowana tylko dla dżemów z owoców cytrusowych, jednak dzięki nowym przepisom będzie można się nią posługiwać dla dowolnego dżemu owocowego, zgodnie z lokalnymi tradycjami.

Mleko odwodnione

UE zezwoli na produkcję odwodnionych produktów mlecznych z obniżoną zawartością laktozy. Mleko odwodnione obejmuje różne rodzaje mleka o obniżonej zawartości wody, i może nawet występować w postaci stałej.