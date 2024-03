Komunikat ZUS: 29 marca 2024 r. ZUS zamknięty

W Wielki Piątek, 29 marca 2024 r., wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte. Tego dnia nie będzie też możliwości konsultacji z pracownikami infolinii ZUS.

29 marca 2024 r. dniem wolnym w ZUS

29 marca 2024 r. jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 6 stycznia 2024 r.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypada. W ZUS tym dniem wolnym będzie 29 marca. - Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy naszych klientów, którzy swoje sprawy chcą jeszcze w marcu załatwić osobiście w ZUS, by zrobili to do czwartku 28 marca. W piątek, 29 marca, wszystkie placówki ZUS będą zamknięte. Nie będzie też można uzyskać informacji od konsultantów z infolinii ZUS - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Czynny PUE ZUS

Cały czas można korzystać z elektronicznej formy kontaktu z ZUS, czyli z Platformy Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Jest ona dostępna dla klientów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. - Za jej pośrednictwem, także w dni wolne od pracy, można składać wnioski, dokumenty do ZUS. Zatem nawet po zamknięciu placówki ZUS rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie 800+ na nowy okres świadczeniowy. Przypominam, że wnioski o świadczenie 800 plus wysłane do końca kwietnia mają gwarancję wypłaty w czerwcu – przypomina rzeczniczka.