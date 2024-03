Zrównanie wynagrodzeń oraz warunków pozapłacowych policjantów i żołnierzy. Wiceminister Szczepański (MSWiA): Nie mielibyśmy wtedy problemu z chęcią przechodzenia między jedną, a drugą służbą

Zdaniem Wiesława Szczepańskiego, wiceministra z MSWiA, być może najlepszą rzeczą byłoby zrównanie warunków finansowych (wynagrodzeń) ale także pozapłacowych policjantów i żołnierzy, zwłaszcza w początkowym okresie służby. Bo dziś wielu policjantów chce przejść do służby wojskowej, wiedząc, że są w niej trochę lepsze warunki płacowe i pozapłacowe.

Tysiące wakatów w Policji

W dniu 7 marca 2024 r. radio RMF.FM podało, że liczba wakatów w Policji na początku marca 2024 r. wyniosła 16 276, co ma stanowić 15 proc. zakładanego stanu osobowego i jednocześnie jest najgorszym wynikiem od ponad dekady. Według publikacji obecnie w kraju służy niewiele ponad 92,5 tys. policjantów.

Czy dojdzie do zrównania wynagrodzeń policjantów i żołnierzy?

Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rozmowie z PAP przyznał, że liczba wakatów rzeczywiście osiągnęła poziom 16 tys. Pytany, czy w przyszłości jest szansa na zrównanie wynagrodzeń policjantów i żołnierzy wiceszef MSWiA powiedział, że w tej kwestii będą potrzebne rozmowy z MON i resortem finansów.



"Dzisiaj rzeczywiście mamy taką sytuację, że wielu policjantów chciałoby przejść do służby wojskowej, wiedząc, że są w niej trochę lepsze warunki płacowe i pozapłacowe. Myślę, że nasz resort będzie musiał rozwiązać ten problemem w najbliższych latach. Być może najlepszą rzeczą byłoby, gdybyśmy zrównali te warunki. Nie mielibyśmy wtedy problemu z chęcią przechodzenia między jedną, a drugą służbą" - przyznał.

Dlaczego w Policji są wakaty?

Polityk wskazał, że liczba 16 tys. wakatów w Policji to efekt zarówno rezygnacji funkcjonariuszy ze służby, jak i zapisania w budżecie na 2024 r. dodatkowych etatów: dla całej formacji 1,3 tys. oraz 500 przypisanych dla Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości.



"W zeszłym było podobnie. Największą liczbę odejść ze służby mieliśmy w ubiegłym roku. Wtedy odeszło ponad 9 tys. policjantów. W tym roku, do 28 lutego, ze służby zrezygnowało około 4 tys. funkcjonariuszy, co było spowodowane przede wszystkim podwójną waloryzacją emerytalną. Po pierwsze, policjanci otrzymają podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia, a 1 marca ci, którzy odchodzą ze służby zostali objęci waloryzacją" - podkreślił.

Rekrutacja do Policji w 2024 roku

Plany kierownictwa policji przedstawionych w Sejmie na początku lutego 2024 są takie, że w 2024 r. do służby powinno zostać przyjętych ponad 10,5 tys. nowych funkcjonariuszy. Pytany o różnicę pomiędzy planami przyjęć nowych osób, a liczbą wakatów wiceminister Szczepański zaznaczył, że trudno ją zniwelować w ciągu jednego roku. Podkreślił przy tym, że policja jeszcze nigdy nie miała tak wysokiego poziomu zatrudnienia jak zakładane obecnie około 109 tys. etatów.



"Dzisiaj środki finansowe którymi dysponujemy policja musi w pewnej części przeznaczać dla funkcjonariuszy, którzy wykonują obowiązki za swojego nieobecnego kolegę. Ci policjanci otrzymują dopłaty za nadgodziny. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w szerszej perspektywie czasowej musimy doprowadzić do sytuacji pełnego stanu etatowego. Będziemy starali się przede wszystkim polepszyć warunki finansowe oferowane policjantom i stopniowo dochodzić, myślę, że w ciągu dwóch trzech lat, do poziomu ponad 100 tys. zatrudnionych funkcjonariuszy" - przekazał wiceszef MSWiA.

Podwyżki dla policjantów i namawianie do powrotu tych, którzy odeszli ze służby

Wiceminister Szczepański wskazywał także, że policjanci chcący odejść ze służby będą namawiani do pozostania w niej. "Policjantom zostanie wypłacona obiecana 20 proc. podwyżka, na pewno do 1 kwietnia. Chcemy też przekonywać część funkcjonariuszy, którzy już odeszli, żeby wrócili do policji. M.in. będziemy chcieli stworzyć łatwiejszy powrót policjantom, którzy zrezygnowali ze służby przed rokiem lub dwa lata temu" - dodał. (PAP)



