Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

Co z tymi niedzielami handlowymi?

Temat niedziel handlowych od początku rozgrzewa opinię publiczną. Gdy tylko pojawi się się pomysł zaostrzenia bądź ograniczenia zakazu rozpoczynają się burzliwe dyskusje na ten temat. Co naprawdę planuje rząd w tej kwestii?

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była pytana o słowa Ryszarda Petru (Polska 2050), który w radiu RMF FM ocenił, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien powstać projekt dot. uwolnienia handlu w niedzielę, na przykład poprzez wprowadzenie dwóch niedzieli handlowych w miesiącu.

Ważne - Na ten moment nie prowadzimy żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele w ministerstwie. Oczywiście bacznie obserwujemy głosy strony społecznej - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Polacy przyzwyczajeni do sklepów zamkniętych w niedziele

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że nie chodzi o to, by ministerstwa pisały i zgłaszały projekty, które "urodzą się w głowie jednego czy drugiego posła", a przygotowywały rozwiązania o charakterze systemowym. Dodała, że parlamentarzyści mają swoją inicjatywę i mogą składać projekty poselskie.

Ministra zwróciła uwagę na to, że w handlu w większości pracują kobiety. Dodała też, że Polacy przywykli już do tego, że handel w niedziele jest ograniczony.

- Ponad 60 proc. pracowników handlu to pracownice, to często matki, to osoby, które chciałyby spędzić dzień wolny, weekend ze swoją rodziną, ze sowimi dziećmi - powiedziała. Istotną kwestią jest też to, że aby sklepy w niedziele mogły być otwarte, praca zaczyna się już w sobotę. Wówczas bowiem musi odbyć się rozłożenie towaru w magazynach czy transport.

Szefowa resortu dodała, że sama jest sceptyczna wobec propozycji dotyczących ograniczenia zakazu handlu w niedziele.

