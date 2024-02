Bezrobocie będzie wzrastać tylko sezonowo. Wskaźnik Rynku Pracy poszedł w górę

Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w lutym 2024 r. do 67,7 pkt. z 67,5 pkt. w stosunku do stycznia. Wskaźnik ten informuje, jak wielkość bezrobocia będzie zmieniała się w przyszłości. Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2024 r. do 5,4 proc., miesiąc wcześniej była o 0,3 pkt. proc. niższa. Zdaniem ekspertów Biura Inwestycji i Ekonomicznych Cykli wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy.

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach bezrobocia wzrósł w lutym 2024 r. o 0,2 pkt. Nastąpiło to po raz pierwszy po czterech miesiącach, w których wartość tego wskaźnika spadała. Według ekspertów BIEC, którzy opracowują wskaźnik, jego wartość oraz wahania nie zapowiadają obecnie większej zmiany stopy bezrobocia w najbliższej przyszłości. Niewykluczone są jednak wahania stopy bezrobocia o charakterze sezonowym.

Autopromocja

Więcej ofert pracy zapowiada poprawę sytuacji na rynku

Cztery składowe spośród siedmiu, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu Wskaźnika Rynku Pracy oddziałują obecnie w kierunku spadku jego wartości. Według ekspertów BIEC zapowiada to poprawę sytuacji na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia.



Liczba nowych ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy to czynnik, który w największym stopniu oddziału w kierunku spadku stopy bezrobocia. Wprawdzie w styczniu 2024 r. liczba nowych ofert zmalała w stosunku do grudnia 2023 r. o 8 proc., ale – jak wskazuje BIEC w raporcie dotyczących Wskaźnika Rynku Pracy – utrzymuje się na dość wysokim poziomie w liczbach bezwzględnych. W porównaniu natomiast do stycznia 2023 r. liczba wakatów zgłoszonych do urzędów pracy zwiększyła się ok. 8 proce. Podobne optymistyczne dane zarejestrował ostatnio Barometr Ofert Pracy, powstający w oparciu o obserwacje liczby ofert pracy ukazujących się na portalach internetowych – stwierdza raport BIEC.

Więcej bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy

Z kolei trzy składowe Wskaźnika Rynku Pracy świadczą o tym, że może dojść do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Najbardziej niepokojący jest wzrost liczby nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy.



W styczniu 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ogółem 837,1 tys. bezrobotnych – o 48,9 tys. więcej niż w grudniu 2023 r. Liczba bezrobotnych wzrosła w ten sposób o 6,2 proc. Nowo zarejestrowanych bezrobotnych natomiast było w styczniu o ponad 30 proc. więcej niż w grudniu. Zdaniem analityków BIEC tak istotny wzrost może być konsekwencją wprowadzonych zmian instytucjonalnych, dotykających rynku pracy, jak choćby wzrostu wysokości płacy minimalnej.

Ważne Wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło: 1 lipca 2023 r. – do kwoty 3600 zł ,

, 1 stycznia 2024 r. – do kwoty 4242 zł.

Eksperci opracowujący Wskaźnik Rynku Pracy zauważają jednak, że na ogół pierwszy miesiąc każdego roku to okres, w który odnotowuje się zjawisko zwiększonego napływu do bezrobocia. Stwierdzają zarazem, że w styczniu 2024 r. skala wzrostu liczby nowych bezrobotnych należy do wyjątkowo wysokich. Raport BIEC zawiera prognozę, że nowo zarejestrowani bezrobotni stosunkowo szybko znajdą zatrudnienie, choćby ze względu na niski poziom zatrudnialności bezrobotnych pozostających dotychczas w rejestrach urzędów pracy. Jak dotąd bowiem odpływ z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, średnio 56 tys. osób w 2023 r.