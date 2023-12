22 grudnia 2023 r. placówki ZUS będą nieczynne

Premier Tusk: obietnica będzie spełniona, 1500 zł dodatku dla mam wracających do pracy

Podczas wtorkowego exposé Premier Tusk powiedział, że obietnica będzie spełniona, będzie uchwalona ustawa przyznająca 1500 zł dodatku dla mam wracających do pracy. Co to jest babciowe? Ile wynosi babciowe? Kiedy będzie wprowadzone babciowe?