Benefity pozapłacowe. Kto powinien decydować o doborze benefitów? Pracownicy!

To pracownik, a nie pracodawca, powinien decydować o doborze benefitów, według tego, co jest mu potrzebne. Dlatego przy doborze świadczeń pozapłacowych potrzeba dużej elastyczności – przekonywał Arkadiusz Rochala z Pluxee Polska podczas debaty „Jak zmotywować pracownika? Skuteczne systemy motywacyjne i benefity”, która odbyła się w Centrum Prasowym PAP.

Jednym z najchętniej wykorzystywanych przez pracodawców narzędzi do wzmacniania zaangażowania i utrzymania pracowników są benefity, czyli pozapłacowe metody motywowania. Należą do nich m.in. dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin oraz klubów fitness, kursy języków obcych, a także karty i kupony przedpłacone z okazji świąt czy dofinansowanie posiłków. Zaproszeni do debaty eksperci wskazali, które z nich są dziś szczególnie cenione przez pracowników i pracodawców.

Benefity pozapłacowe to co innego niż wynagrodzenie

Benefity pozapłacowe powinny wyraźnie różnić się od pensji – przekonywał Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu Pluxee Polska (d. Sodexo Benefits & Rewards Services Polska). „Pensja ma charakter podstawowy, higieniczny i musi wystarczyć na godne życie. Natomiast karta przedpłacona, którą pracownik dostanie od pracodawcy na święta, pozwala mu skorzystać z dodatkowych środków według własnej woli. Może przeznaczyć je na zakupy na świąteczny stół albo zadbać o siebie i zafundować sobie drobne przyjemności. Takie świadczenie pracownik traktuje zupełnie inaczej niż wypłatę” – mówił.



Jego zdaniem pracodawcy, którzy chcą zbudować dobrą ofertę benefitów pozapłacowych, powinni uważnie wsłuchiwać się w potrzeby pracowników. Zwłaszcza że rynek pracy szybko się zmienia – dwa lata temu ludzie pracowali zdalnie, dziś coraz głośniej słychać dyskusję o konieczności powrotu do biur. Pracownicy oczekują benefitów, które będą elastyczne, zapewnią im swobodę wykorzystania, a przy tym będą nowoczesne i łatwe w użyciu.

Benefity pozapłacowe – co preferują pracownicy

80 proc. pracowników chciałoby mieć w pracy dofinansowanie posiłków, 52 proc. deklaruje, że pracodawca powinien oferować większą pulę benefitów, 27 proc. ma poczucie, że różnorodność benefitów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Aż 52 proc. pracowników nie otrzymało od pracodawców podwyżek inflacyjnych i dlatego dziś oczekują dodatkowego wsparcia i tzw. benefitów twardych wspierających ich domowe budżety. Jednym z takich rozwiązań jest regularne dofinansowanie posiłków, które wg 61 proc. pracowników podniosłoby ich osobistą efektywność.



Z badania przeprowadzonego dla Pluxee Polska wynika również, że 54 proc. pracowników przyznaje, że brak czasu na przygotowanie posiłków wpływa na ich styl odżywiania, co dla 50 proc. oznacza brak czasu na posiłek w trakcie pracy.



„Co ważne, dziś pracodawca również może skorzystać na takim świadczeniu, ponieważ we wrześniu 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące dofinansowania posiłków dla zatrudnionych. Dziś kwoty zwolnień z ZUS wynoszą do 450 zł miesięcznie na pracownika. Środki te może on przeznaczyć na zakup posiłków w restauracjach i sklepach spożywczych. Dzięki temu pracodawcy zyskali atrakcyjny benefit pozapłacowy, w ramach którego pracownik może otrzymać dofinansowanie posiłków i skorzystać z niego w sklepach spożywczych, restauracjach, piekarniach czy kawiarniach” – dodał Rochala. Jego zdaniem najnowsze zmiany legislacyjne zachęcają pracodawców do przeznaczania środków obrotowych na dofinasowanie posiłków i pozwalają im na optymalizację kosztów.

Benefity pozapłacowe – ważne „co” oferuje pracodawca i „jak” to robi

„Dzięki zmianie przepisów, która weszła w życie we wrześniu br. firma zatrudniająca ponad 1000 osób, może zaoszczędzić nawet ponad 1 mln rocznie tylko na dofinansowaniu posiłków pracownikom. Przy czym to dofinansowanie przekazane pracownikowi w formie karty przedpłaconej Pluxee Lunch wymiernie zwiększa jego siłę nabywczą aż o 1000 zł rocznie, co jest bardzo ważne w kontekście inflacji i rosnących kosztów życia” – mówił Rochala dodając, że oprócz tego „co” pracodawca oferuje pracownikowi, ważne jest również to „jak” to robi.



Jego zdaniem oprócz twardych świadczeń pozapłacowych – tych, które zwiększają moc nabywczą pracowników – ważne są także te, które wspierają kulturę doceniania i nagradzania w organizacji.



„Tu doskonałym rozwiązaniem, które wpisuje się w dzisiejsze potrzeby pracowników mogą być karty przedpłacone Pluxee Prezent, które z jednej strony są „prezentem idealnym”, bowiem mogą być dowolnie realizowane przez obdarowanego, ale również niosą za sobą dodatkowe przesłanie od przełożonego: doceniam twoje zaangażowanie i dziękuję ci za twoją pracę. A prócz pensji, benefitów to właśnie liderzy w organizacjach mają bardzo istotny wpływ na motywację pracowników” – podkreślał Arkadiusz Rochala.



Źródło informacji: PAP MediaRoom



(PAP)