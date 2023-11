Od 17 listopada 2023 r. urząd może pracować kilka dni w tygodniu od 8.00 do 18.00. Może być otwarty w sobotę.

Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 i 8

Nowe przepisy Kodeksu pracy z 2023 roku to m.in. praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 i 8 na preferencyjnych zasadach. Ile dni pracy zdalnej przysługuje rodzicom małych dzieci? Czy pracodawca może odmówić pracy z domu pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia 4 roku życia?