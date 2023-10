Infolinia ZUS będzie 31 października 2023 r. dostępna tylko do 15.00

Infolinia ZUS będzie we wtorek 31 października 2023 r. dostępna dla klientów tylko do godz. 15.00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do załatwiania spraw tego dnia za pośrednictwem internetowej Platformy Usług Elektronicznych.

Infolinia ZUS dostępna pod numerem telefonu 22 560 16 00 czynna jest zwykle w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. We wtorek 31 października będzie inaczej: tego dnia konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) będą pracować tylko do godz. 15.00. Dlatego też ZUS zachęca, by 31 października korzystać z internetowej Platformy Usług Elektronicznej. Jest ona dostępna pod adresem https://www.zus.pl/pue. Autopromocja Jak działa infolinia ZUS Infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest pod numerem telefonu 22 560 16 00. Za połączenie z tym numerem trzeba zapłacić zgodnie z umową, jaką klienta zawarł z operatorem telekomunikacyjnym. Po połączeniu klient usłyszy komunikat powitalny. Może następnie wybrać przy użyciu klawiatury numerycznej telefonu jedną z następujących opcji: 1 – można odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS ( 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) ,

– można odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS ( , 2 – można się uwierzytelnić,

– można się uwierzytelnić, 3 – można uzyskać dane adresowe placówek ZUS,

– można uzyskać dane adresowe placówek ZUS, 0 – połączenie z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy. Jakie sprawy można załatwić na infolinii ZUS Klient ZUS uzyska przez telefon pełne informacje w swojej sprawie, jeżeli poda swój identyfikator PUE i hasło (PIN) do COT. Jeżeli tego nie zrobi, konsultanci podadzą mu tylko informacje ogólne.

W trakcie rozmowy z konsultantem klient może przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić stwierdzenie klienta lub mu zaprzeczyć albo udzielić klientowi niektórych informacji z konta w ZUS. Dalszy ciąg materiału pod wideo Klient może wybrać profil tematyczny rozmowy: 1. Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA – tu klient otrzyma pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik, Platformy Usług Elektronicznych, oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich, w tym m.in.:

Sprawdź jak zainstalować program Płatnik,

jak założyć i skonfigurować konto na PUE, uzyskać dostęp do wglądu w dane np. spółki,

jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,

jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.,

jak na PUE wystawiać i obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie, pobrać certyfikat ZUS itp. 2. Renty i emerytury – klient otrzyma podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.: rodzajów świadczeń,

warunków ich uzyskania,

zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,

warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,

zasad obliczania kapitału początkowego,

zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent,

zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. 3. Zasiłki – klient otrzyma informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.: rodzajów zasiłków,

warunków ich uzyskania,

zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,

warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,

zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków,

rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. 4. Informacje dla ubezpieczonych – klient otrzyma informacje dotyczące m.in.: rodzajów ubezpieczeń społecznych,

zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),

sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,

zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,

zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,

kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia. 5. Informacje dla płatników – klient otrzyma informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.: zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,

możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,

zasad udzielania pomocy publicznej,

kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych. 6. Informacje o świadczeniach rodzinnych – klient otrzyma informacje o: świadczeniu wychowawczym 500+,

RKO – rodzinnym kapitale opiekuńczym,

dofinansowaniu za pobyt dziecka w żłobku,

Dobrym Starcie – 300+.